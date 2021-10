Naj občani povedo, kaj potrebujejo

Ko je Mestna občina Ljubljana sredi septembra odprla šest ponudb podjetij, ki so se potegovala za gradnjo kopališča Ilirija, jo je pričakalo neprijetno presenečenje. Ponudbe so bile astronomske. Najnižja je bila ponudba družbe Makro 5 gradnje, ki bi za naročena dela občini zaračunala 54,4 milijona evrov. Najvišja ponudba pa se je ustavila pri znesku kar 63,6 milijona evrov. Čeprav občina ni razkrila, koliko je pripravljena plačati, je vse ponudbe zavrnila kot previsoke in gradbene družbe povabila na pogajanja, kjer bodo poskušali priti do bolj sprejemljive cene.