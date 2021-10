Senatni odbor za ustavne zadeve v češkem parlamentu je soglasno sprožil postopek za odvzem vseh pristojnosti hudo bolnemu predsedniku države Milošu Zemanu. Zemanovo zdravje, ki že dolgo ni najboljše, se je hudo poslabšalo v ključnem trenutku. Predsednik nima veliko pristojnosti v češkem političnem sistemu, a zdaj, po parlamentarnih volitvah, prav on imenuje mandatarja. Proruski in evroskeptični Zeman se je sicer 10. oktobra, dan po volitvah, srečal z dosedanjim premierjem Andrejem Babišem, da bi mu podelil mandat za sestavo vlade kot vodji stranke z največ prejetimi glasovi (ki pa ni zmagala, saj je več glasov dobila desnosredinska opozicijska koalicija Skupaj). Toda sredi pogovorov so morali Zemana odpeljati v bolnišnico.

Senat namerava 5. novembra glasovati o suspenzu predsednikovih pristojnosti. Ob sklicu novega parlamenta 8. novembra naj bi nato novi predsednik spodnjega doma (ta bo iz vrst dosedanje opozicije) za nedoločen čas prevzel pristojnost imenovanja mandatarja. Ta bi tako postal desničar Petr Fiala, voditelj Demokratske državljanske stranke (ODS), ene od treh v koaliciji Skupaj. Analitik dr. Aleš Maver ocenjuje, da bi se koalicija lahko opirala na župane, neodvisne in Pirate, s čimer bi imela podporo 108 od 200 poslancev. Teoretično pa bi šlo tudi brez podpore Piratov, ki so na volitvah kot opozicija sicer nastopili v koaliciji z župani in neodvisnimi, a so se zelo slabo odrezali pri preferenčnih glasovih, tako da imajo samo štiri poslance.

V predsednikovem uradu pa napadajo dosedanjo opozicijo, da kuje »zaroto proti državi«. Tako bi se lahko zaradi pritožbe na sodišču postopek suspenza predsednikovih pristojnosti zavlekel, čeprav bi ga odobrila oba domova parlamenta.

Babiš naj bi iskal poti do imunitete Babiš sicer podpira čimprejšnji Zemanov suspenz in pravi, da ne namerava voditi vlade. Spravljive tone ubira, ker potrebuje podporo poslancev, saj je tožilstvo zaradi domnevnih malverzacij z evropskimi sredstvi zanj znova zahtevalo odvzem imunitete. Pravzaprav bi si rad zagotovil imuniteto za dalj časa, tudi tako, da bi morda postal predsednik države. Kot že leta 2017 pa si želi tudi v koalicijo s Fialovo ODS, s katero ga povezuje bolj evroskeptično stališče. Vendar bi Fiala z njim v vladi, kot pravi dr. Maver, veliko tvegal, kar se mu ne splača, saj bi bil premier tudi v koaliciji z dosedanjimi opozicijskimi strankami. A če bi bil z Babišem v vladi, bi bilo lažje, saj bi namesto petih strank v vladi sedeli samo dve.

Policija preiskuje, ali je podpis o sklicu parlamenta ponarejen Medtem pa policija preiskuje vodjo urada predsednika države, ker trdi, da Zemanu njegova bolezen ne preprečuje opravljanja ustavno določenih nalog. Kot je namreč javnosti razkril predsednik senata, so mu zdravniki sporočili, da »Zemanu sedanje stanje ne dovoli, da bi opravljal naloge predsednika, in zelo malo verjetno je, da bi jih lahko v naslednjih tednih spet opravljal«. Preiskovalci se tako sprašujejo, ali ni teden dni star Zemanov podpis pod odlokom o sklicu novega parlamenta za 8. november ponarejen.