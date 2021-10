Kot so ugotovili, je najverjetneje že dlje časa vozil s praznimi pnevmatikami in se je zaradi tega kadilo izpod koles. Oseminšestdesetletnik je med postopkom policiste žalil. Na njihova opozorila in ukaze se je požvižgal, tako da so morali uporabiti celo prisilna sredstva. Ko so vročekrvneža obvladali, so ga odpeljali na »ohladitev« v prostore za pridržanje. Če ne prej, se bo streznil, ko bo moral zaradi prometnih prekrškov in kršitve javnega reda in miru plačati globo. Napisali so tudi obdolžilni predlog.

Prav tako okoli 18. ure so novomeški uniformiranci izvedeli tudi za nezanesljivo vožnjo voznika mercedesa. Peljal je iz smeri Novega mesta proti Trebnjemu in ogrožal druge udeležence v prometu. Takoj so se odpravili za njim, ga tudi izsledili in ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Vendar znakov ni upošteval, pač pa je še naprej nevarno vijugal. V Praprečah je vendarle ustavil. Za volanom je bil 70-letnik, očitno vinjen, preizkus z alkotestom je odklonil. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali, s številnimi kršitvami cestnoprometnih predpisov pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O še enem vozniku, ki je pregloboko pogledal v kozarec, so ta dan poročali z novomeške policijske uprave. Šlo je za 27-letnika, ki je v bližini Dola pri Trebnjem okoli 9.30 povzročil prometno nesrečo. Vanjo se je zapletel sam. Trebanjski policisti so ugotovili, da je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu namerili 0,60 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (po starem 1,2 promila). Poskrbeli bodo, da bo tudi zanj in njegovo početje bo izvedelo sodišče.