To ni bil najboljši večer Liverpoola, a nemara je bil najpomembnejši za razplet boja za prvo mesto v skupini B lige prvakov. Angleži so po trilerju osvojili Madrid in zmaga proti Atleticu (3:2) jih je popeljala na prag napredovanja v osmino finala. »'Umazane' točke so v nogometu pogosto zelo pomembne,« je ugotovil trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Zelo čustvena tekma, na kateri je Atletico že po trinajstih minutah zaostajal z 0:2, se je kmalu razživela, saj je Griezmann do polčasa poravnal izid. Francoz je bil nato izključen, Liverpool pa je z odločilnim zadetkom Salaha iz enajstmetrovke pobral celoten plen. Atleticov trener Diego Simeone je bil tako besen, da se ni želel rokovati s Kloppom, ampak je raje odvihral v tunel stadiona. »Ko se bova naslednjič srečala, si bova zagotovo segla v roke,« je dodal Klopp in se opravičil, ker je neprimerno mahal v smeri Simeoneja.

Liverpool je v Madridu nadaljeval izjemen niz učinkovitosti in tako kot na vseh gostujočih tekmah nove sezone znova zabil vsaj tri gole. Vratar Jan Oblak je bil nemočen pri vseh zadetkih, zbral pa je tri obrambe. Mohamed Salah je prikazal sijajno formo in postal prvi igralec v zgodovini kluba, ki je zatresel mrežo na deveti tekmi zapovrstjo. »Za nas je bila to zelo zahtevna tekma proti nasprotniku, ki dosega veliko zadetkov. Začetek ni bil najboljši, a smo se vrnili v igro. Imeli smo priložnost za zmago, a je odlično branil vratar Liverpoola. Rokovanje s Kloppom? Z nasprotnimi trenerji se ne rokujem po vsaki tekmi, ker tega ne maram,« je povedal karizmatični Diego Simeone.

Najvišjo zmago torkovega večera v ligi prvakov je zabeležil Real Madrid, ki je s petardo v gosteh odpravil Šahtar. Kraljevi klub je s tem popravil vtis po šokantnem porazu s Šerifom, s katerim je Real izenačen na vrhu skupine D. Madridčani so pet golov v ligi prvakov nazadnje zabili pred tremi leti, ko so visoko odpravili Viktorio Plzen. Tretjo zmago v nizu je vpisal Ajax, ki je s štirimi goli povozil Borussio Dortmund. Zvezdniški PSG se je tresel, ko je Leipzig v Parizu v drugem polčasu povedel. Rešitelj francoskih prvakov je postal Lionel Messi, ki je z dvema goloma zrežiral preobrat. Argentinec je v ligi prvakov oplemenitil svojo statistiko in na 34. tekmi dosegel vsaj dva zadetka. »Ko smo se znašli v zaostanku, smo pokazali značaj. Ogromno stvari moramo še izboljšati, a treba je čestitati igralcem zaradi načina, kako so vpisali zmago. Leipzig je bil močan nasprotnik, naše tri točke pa so zaslužene,« je povedal trener PSG Mauricio Pochettino.