Že v nekaj svojih predhodnih prispevkih sem ocenil delovanje SD kot usmeritev v neoliberalizem in kot tako nesprejemljivo za ljudi v slovenskem prostoru. Pravzaprav vse politične stranke delujejo v smeri neoliberalizma, edino Levica v svojem delovanju do danes še ni kompromitirana, zato pa jo vrsta slovenskih politikov poskuša uvrstiti med rušilke ustavne ureditve v Sloveniji. Pa ni v ustavi RS nikjer zapisano, da je Slovenija neoliberalna država, temveč je nasprotno socialna in pravna država. Torej, vse tiste stranke, ki se odkrito ali pa prikrito istovetijo z neoliberalno politiko, pravzaprav rušijo ustavno ureditev naše države.

Pa naj se vrnem k predvolilnim obljubam stranke SD. Minimalna neto plača 800 evrov in minimalna neto pokojnina 700 evrov ne pijeta vode, če stranka ne pove, kako bo uresničila zastavljene cilje in na čigav račun. Ali povečanje minimalnih neto pokojnin namerava doseči s posegom v pokojninsko blagajno in na tak način še bolj ogroziti vzdržnost slovenskega pokojninskega sistema? Ali bo povečanje dosegla postopoma tako, da bo zvišala prispevke delodajalcev v pokojninsko blagajno, kar pa se že koaliciji pod vladavino Marjana Šarca ni posrečilo? Ni treba biti ne vem kakšen matematik, da bi izračunali, da bi za zagotovitev minimalne pokojnine 700 evrov morala biti minimalna neto plača dobrih 1100 evrov. Na poti do dostojne pokojnine bi morala stranka SD tudi poseči v zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tako, da bi dvignila odmerni odstotek za določitev pokojnine, kar spet nujno pomeni povečanje prispevkov delodajalcev v pokojninsko blagajno. Tu pa bi se najbrž postavili pokonci lastniki kapitala in bi stranki SD in morebitni prihodnji koaliciji bistveno otežili uresničitev njihove predvolilne obljube.

Bojim se, da je za stranko SD najlažja pot, da v pokojninski blagajni odpravi zavarovalniški princip, ki govori o tem, da je višina pokojnine odvisna od višine vplačil v pokojninsko blagajno in od dobe vplačevanja vanjo. To pa pomeni, da bi zaposleni počasi izgubili interes vplačevati v pokojninski sistem, in tako bi se zgodil tudi postopen propad pokojninskega sistema kot takega. Danes ali pa prihodnje leto, po volitvah, se tega problema socialno ogroženih upokojencev ne da rešiti drugače, kot da se tistim, ki jim je odmerjena nižja pokojnina (glede na vplačila v pokojninsko blagajno in dobo vplačevanja), po avtomatizmu omogoči dostop do socialnih transferjev, ki jih država ima na voljo. ZPIZ bi moral, in o tem sem tudi že večkrat pisal, po avtomatizmu centrom za socialno delo posredovati podatke o upokojencih, ki jim je bila odmerjena nižja pokojnina, in jih na tak način, brez nepotrebnega poniževanja, vključiti v sistem socialnih transferjev, kot je na primer varstveni dodatek za socialno ogrožene upokojence.

In zato me skrbi. Skrbi me, ker se stranka SD, ki sta ji sorodni tudi Stranka Alenke Bratušek in Lista Marjana Šarca, ne odpoveduje neoliberalni agendi. Za stranke SDS, Nova Slovenija, Slovenska nacionalna stranka pa je že po njihovi politični orientaciji jasno, da so tipične neoliberalne stranke. Skrbi me, ker v slovenskem prostoru, pa tudi širše, neoliberalizem nima alternative. To pa je pogubno za nas, ki bomo na prihodnjih volitvah lahko izbirali le med bolj ali manj neoliberalnimi strankami. Skrbi me tudi zato, ker se bojim, da se bo edina stranka, ki ni neoliberalna, utopila v politiki neoliberalizma in ne bo znala dovolj učinkovito artikulirati svojih političnih interesov, kar se je videlo že pri poizkusu odprave dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Upam, da bom v nekaj dneh od stranke SD prejel njihov volilni program, ki ga je ta nedavno sprejela, in da bodo ob njegovi preučitvi odpravljene skrbi, s katerimi se trenutno ubadam, saj mi je kot upokojencu veliko do tega, da se ohrani veljavni pokojninski sistem, ki pa je bil v času naše samostojnosti že velikokrat načet, in to v škodo tako sedanjih kot tudi bodočih upokojencev.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi