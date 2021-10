Minister Poklukar bi moral odstopiti

Zadeva je kristalno jasna. Zdravstveni minister Poklukar bi moral takoj odstopiti, saj to velevata osnovna morala in etika. Zato, da bi pokazal, da mu ni vseeno in da je bila ihta prisiljevanja k cepljenju, tudi tistih, ki brez težav prebolijo bolezen, prevelika. Minister je po izobrazbi zdravnik in še posebej zato bi moral takoj odstopiti, saj je v vlogi politika povozil lastno stroko. Ne gre za hitro sojenje, gre za ohranitev dostojanstva, vsaj njegovega osebnega. Tako pa kaže, da bo še on prispeval k popolni moralni degradaciji (aktualne) politike.