Prebivalci Predoselj in Britofa bolj za povezovanje kot za razdruževanje

Pobudniki ustanovitve nove občine Golnik z odcepitvijo od MO Kranj so svoje zamisli najprej predstavili prebivalcem Britofa in Predoselj. Krajane je zanimalo, kako so se sploh znašli na ozemlju, ki naj bi se odcepilo od matične občine.