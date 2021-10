Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev na ravni države je z današnjim dnem narasla na 195,4, v torek je bila še pri 182,9, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zvezna dežela z najvišjo incidenco je trenutno Zgornja Avstrija, kjer ta znaša 299,3, sledijo ji Solnograška, Spodnja Avstrija in Štajerska.

Na avstrijskem ministrstvu za zdravje so ob današnjih podatkih ocenili, da število novih okužb očitno hitro narašča, a obenem opozorili, da jih praviloma največ objavijo prav ob sredah. V ponedeljek namreč na šolah in v številnih podjetjih izvajajo PCR teste, katerih rezultati so znani v torek in objavljeni v sredo.

V avstrijskih bolnišnicah se trenutno zdravi 962 covidnih bolnikov, od tega jih 218 potrebuje intenzivno nego.

Avstrijski zdravstveni minister Wolfgang Mückstein je kasneje po seji vlade sporočil, da bo od 1. novembra za vse, ki med delom prihajajo v stik z drugimi ljudmi, na delovnem mestu obvezen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Izjema bodo denimo vozniki tovornjakov. Do 14. novembra bo v veljavi prehodno obdobje.

Za spoštovanje bosta odgovorna delodajalec in zaposleni. Za kršenje pravila PCT so po besedah avstrijskega ministra za delo Martina Kocherja predvidene denarne kazni v višini 500 evrov za zaposlene in 3600 evrov za delodajalce.