»Minister Aleš Hojs pooseblja vse, kar je narobe s to vlado. Da državo vidijo kot svoj fevd, da znajo vladati le z nasiljem, z žaljenjem in ustrahovanjem vseh, ki so kritični, in da so skrajno korumpirani,« je ob predstavitvi interpelacije notranjega ministra dejal Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, ki je pripravila interpelacijo.

Kot je pojasnil, so ključni razlog za vložitev interpelacije dogodki na protestih v torek, 5. oktobra, »ko je policija manifestirala prekomerno uporabo sile«, za kar je po njegovih besedah odgovoren minister Hojs in vlada kot celota. »Ko je vlada ugotovila, da nima več legitimnosti, je začela vladati z odloki, kar je ustvarilo popolno zmedo, razjezilo ljudi in privedlo do vse bolj množičnih protestov. Minister Hojs in vlada sta se odzval s pritiskom na policijo, in povzročila, da se je 5. oktobra zgodilo kot v vesternih z Johnom Waynom - najprej streljaj in potem vprašaj, pa čeprav so bili takrat protesti še povsem mirni,« je povedal Vatovec.

Po aferi Vizjak so interpelacijo še dopolnili

Opozicija notranjemu ministru ob tem očitajo politizacijo in militarizacijo policije, pa tudi odgovornosti za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. »Očitamo mu tudi vmešavanje v kadrovanje v vrhovih policije, najprej pri zamenjavi generalnega direktorja policije in potem pohoda že Nacionalni preiskovalni urad,« je dodal Vatovec.

Menijo, da Hojs ne nosi zgolj objektivne odgovornosti za policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, ampak da je tudi subjektivno vplival na takšno policijsko taktiko, saj so bili med protesti 5. oktobra v operativnem štabu ob generalnem direktorju policije Antonu Olaju prisotni tudi Hojs, njegov državni sekretar Franc Kangler in državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu premierja Žan Mahnič. Prepričani so, da zahteve po povečani represiji prihajajo iz državnega vrha, konkretno s strani predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janše ter s strani podpredsednika SDS Hojsa.

Ob tem navajajo še ponižujoč, ignorantski in nestrokovni odnos do splošne in strokovne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policiji, predstavnikov sindikatov in neodvisnih državnih organov, ki na »kakršenkoli način opozarjajo na protiustavno in nezakonito ravnanje ministra«. Med očitki v interpelaciji podpisani navajajo nedopustne in nezakonite grožnje z odpovedjo delovnega razmerja predstavnikom sindikatov in zaposlenim v policiji, ki opozarjajo na nepravilnosti.

Po nedavni objavi posnetka, na katerem naj bi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak svetoval Bojanu Petanu, kako se izogniti plačilu davka, in Hojsovemu zapisu na Twitterju, da mu je bil več let star posnetek prisluha Vizjaku predstavljen že pred časom, pa so predlagatelji interpelacijo še dopolnili. Hojsu tako dodatno očitajo sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja, s tem ko ni prijavil kaznivega dejanja, s katerim je bil seznanjen.

»Minister Hojs bi moral sicer moral odstopiti že sam, kar je sicer enkrat že storil, a je žal še vedno tu, zato DZ predlagamo, da konča to agonijo in ga razreši,« je sklenil Vatovec.