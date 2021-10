»Nekateri so za všečke na družbenih omrežjih pripravljeni narediti marsikaj, tudi ogroziti prometno varnost in svoje življenje,« so na twitterju ob objavi posnetka zapisali na družbi za avtoceste Dars. Njihova spletna kamera je namreč septembra zabeležila tri fante, ki so se sprehajali ob robu gorenjske avtoceste, po naših informacijah na Jesenicah blizu športne dvorane Podmežakla. Hodili so po odseku, kjer ni avtocestnega pasu, ampak samo ograja. Eden od fantov je potem legel na cesto, drugi pa ga je pri početju fotografiral oziroma posnel s telefonom.

»Kdor hodi po avtocesti, ima veliko možnosti, da ga zbije vozilo!« so opozorili na Darsu in dodali, da tako početje ni le smrtno nevarno, ampak tudi prepovedano. Po 30. členu zakona o pravilih cestnega prometa se kaznuje s 150 evri globe.

Dogodek že obravnavajo na Policijski upravi Kranj. »Od zbranih obvestil bo odvisno, ali je dejanje prekršek, v tem primeru hoja po avtocesti, ali kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa, če bo potrjena nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti,« je pojasnil Bojan Kos s PU Kranj. »Je pa brez dileme povsem jasno, da gre za absolutno neodgovorno, nesprejemljivo in samomorilsko početje, ki lahko ogroža tako osebno varnost kot varnost drugih. Zato ga ostro obsojamo. Vsakemu, tudi otroku mora biti jasno, da se tega ne počne,« je bil jasen.