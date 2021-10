"Ob robu prihajajočega Evropskega sveta gospa Amelie Derbaudrenghien Michel partnerice in partnerje voditeljev vlad oziroma držav, ki sodelujejo v Evropskem svetu, vabi na partnerski program, ki bo v četrtek, 21. oktobra," so zapisali v vabilu, ki so ga poslali iz protokola sveta, na spletu poroča bruseljski portal Politico.

V okviru obiska si bodo ogledali razstavo britanskega umetnika Davida Hockneyja v bruseljskem središču umetnosti Bozar, nato pa bodo imeli še večerjo v restavraciji z Michelinovo zvezdico v tem centru.

Tiskovni predstavnik predsednika Evropskega sveta je potrdil, da sta se 45-letni Michel in njegova dolgoletna partnerica poročila poleti v ožjem krogu družine in prijateljev. Michel pred tem ni želel odgovarjati na vprašanja novinarjev o svojem zakonskem stanu, saj da je to osebna zadeva. S 40-letno soprogo že ima dva otroka, enega pa tudi iz pretekle zveze.

Ob formalnih vrhovih EU v Bruslju redko pripravijo tudi program za partnerice oziroma partnerje voditeljev, medtem ko partnerski programi pogosteje spremljajo neformalna srečanja voditeljev, ki ne potekajo v belgijski prestolnici. Tako je žene nekaterih voditeljev v začetku meseca ob vrhu v Sloveniji gostila tudi soproga slovenskega premierja Urška Bačovnik Janša. Med gostjami je bila tudi Michelova soproga.