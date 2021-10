Tako posebno pozornost namenjajo lokalni kulturi in gastronomiji ter vsemu, kar je povezano z njihovo tradicijo.

Nasledstvo starega Rima

Pot rimskih cesarjev in podonavska vinska pot je ena od 45 evropskih kulturnih poti, ki jih je potrdil Inštitut za kulturne poti Sveta Evrope, ki ima sedež v Luksemburgu. Njen cilj je promocija kulturnega in zgodovinskega nasledstva, ki izhaja iz rimske dobe, s poudarkom med 1. in 4. stoletjem, v času katerega so rimski cesarji prebivali v regiji okrog Donave in Jadrana.

»Pravzaprav so se na tem prostoru dogajali pomembni zgodovinski dogodki, ki so v veliki meri vplivali na usodo celotnega cesarstva. Cilj kulturne poti je promocija nasledstva starega Rima, obiskovalci lahko med ogledom izvejo, kakšno je bilo vsakdanje življenje Rimljanov – od običajnih meščanov do vojskovodij in cesarjev, do arhitekture, religije in vojnih dosežkov. Vinska pot je nastala zato, ker sta prav vinogradništvo in proizvodnja vina bila zelo pomemben del evropske tradicije, ta sega vse do Rimljanov. Pot gre trenutno čez deset držav: Slovenijo (Ptuj), Hrvaško, Madžarsko, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo, Albanijo, Bolgarijo in Romunijo. Obsega 24 rimskih lokacij in 12 vinskih regij. Cilj poti je vzpostaviti produkt klubov na vsaki destinaciji na poti, ki bo ustvarila edinstveno ponudbo, cilj pa je seveda ta, da pritegnejo zanimanje tujih turistov,« je dejal Vladan Krečković, koordinator projekta iz Beograda.

V okviru projekta Best med, ki ga izvaja nacionalna turistična organizacija Črne gore, smo se najprej podali na pot v neposredno bližino Podgorice, kjer lahko vidimo ostanke antičnega mesta Duklje, najznačilnejšega urbanega centra na območju Črne gore v času rimske dominacije. Leži na ozemlju med rekami Zeto in Moračo ter potokom Širalije. Obrežja teh rek so služila kot naravna zaščita in sočasno omejevala ozemlje naselja. Čez celotno antiko in zgodnji srednji vek je bil Duklja pomemben politični kulturni in religiozni center tega kraja, zato je pozneje celotna oblast po njej dobila ime. Obiskovalci lahko vidijo ostanke tega naselja, zanimivo pa je, da so tu leta 1873 odkrili »podgoriški kozarec«, ki ga zdaj hranijo v Sankt Peterburgu.