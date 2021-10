#intervju: Janez Poklukar - Smrt obžaluje, odstopil pa ne bi

Kar nekajkrat je zdravstveni minister Janez Poklukar prestavljal termin za pogovor v Nedeljskem dnevniku. »Nismo ministrstvo za epidemijo, ampak ministrstvo za zdravstvo, zato poskušamo hkrati naslavljati najbolj vroče probleme ta trenutek in teh ni malo,« se nam je opravičil minister. Dobili smo se ta ponedeljek, ravno na dan, ko so v Dnevniku razkrili, da je minister Poklukar vsaj posredno odgovoren za smrt 20-letne Katje, ki je umrla zaradi zapletov po cepljenju s cepivom janssen. To cepivo je za mlade ljudi odsvetovano.