»Olimpija je na eni od najnižjih točk v zadnjih letih. Želimo, da dvignete raven kluba, da se o njem ne bo več slabo govorilo.« Tako udarno so navijači Green dragons na tiskovni konferenci izrekli dobrodošlico novemu vodstvu NK Olimpija in napovedali, da jim bodo gledali pod prste. Milan Mandarić se je z vrha ljubljanskega kluba poslovil na skupščini, ki je potekala za zaprtimi vrati sejne sobe na Dunajski cesti. Posle je za naslednja štiri leta prevzel nemški poslovnež Adam Delius in uradno končal enoletna pogajanja za prevzem kluba.

Delius bo drugačen od Mandarića

Milan Mandarić pravi, da iz Olimpije po petih letih in pol odhaja zadovoljen. Ob slovesu je povedal, da je prodaja kluba Deliusu najboljša rešitev za obe strani. »Dolgovi bodo poplačani razen do ene osebe. Novi predsednik je dober človek in upam, da mu boste dali oporo. V mojem mandatu smo naredili veliko in Olimpiji vrnili sijaj, ki ga je imela nekoč. Vedno smo bili v vrhu lestvice in Olimpija je postala glavni klub v Sloveniji. Naše delo so prepoznali tudi v regiji. Hvaležen sem ljudem, ki so mi pomagali in me hrabrili, naj vztrajam v klubu,« je v čustvenem nagovoru povedal Milan Mandarić, ki ni bil na voljo za uradna vprašanja iz novinarskih vrst, ampak je le prebral svojo izjavo. Pristavil je, da Ljubljane ne zapušča, saj je investiral v poslovne projekte v mestu. Prav tako ni izključeno, da povsem odhaja iz nogometnega okolja.

Kakšna bo podoba Olimpije z novim vodstvom, ostaja najbolj vroče športno vprašanje v Ljubljani. Predsednik Adam Delius se je slovenski javnosti predstavil šele potem, ko je prevzel ključe Olimpije. Na začetku je patriotsko povedal, da se je zaljubil v klub, mesto in navijače. Vseskozi je govoril v nemškem jeziku, za prevod pa je skrbel novi poslovni direktor Igor Barišić, hrvaški državljan iz Münchna. »Prvi cilj je, da osvojimo slovensko prvenstvo. Dolgoročno mora Olimpija postati prepoznavna blagovna znamka v Evropi. Ne bo šlo čez noč. To je projekt za pet do deset let. Tukaj smo, da damo vse od sebe,« je dejal Adam Delius.