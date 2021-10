Mislim svoje mesto: Stanovanja

Včeraj so v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odprli razstavo z naslovom Iščem stanovanje. Sto let organizirane stanovanjske gradnje. Eden od avtorjev razstave je v izjavi za radijsko postajo Val 202 dejal, da mladi že dolgo niso imeli tako slabih perspektiv za dostopno streho nad glavo, kot jih imajo danes. Cene novogradenj se, ker se pretežno gradijo luksuzna stanovanja, v Ljubljani približujejo 4000 evrom na kvadratni meter, v zadnjih šestih letih so se povišale skoraj za polovico. Tak razvoj vpliva na trg rabljenih stanovanj, pa tudi na višino najemnin. Te se gibljejo okoli 14 evrov za kvadratni meter, za stanovanje, veliko 50 kvadratnih metrov, znaša najem 700 evrov na mesec. Srečnežev, ki se jim uspe dokopati do neprofitnega stanovanja, je le dobra desetina zainteresiranih, in tudi če bo, kot napovedujejo, do leta 2025 v Ljubljani na voljo še 2000 neprofitnih najemnih stanovanj, jih že danes na najemniškem trgu primanjkuje 4000. Mestna oblast se reševanja teh težav loteva s pinceto namesto lopato, brez vidne volje in s še manj domišljije.