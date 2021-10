Poročilo o položaju željnih vstopa v EU

Evropska komisija je objavila letno poročilo o položaju držav zahodnega Balkana in Turčije v procesu približevanja Evropski uniji in ob tem pozvala k začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo, ki ju blokira Bolgarija. Evropska komisija tudi opozarja, da Kosovo po njeni oceni že več let izpolnjuje pogoj za odpravo vizumov, vendar države članice za ta korak ne najdejo potrebne enotnosti. Posebnih novosti v letošnjem poročilu sicer ni. Najdlje sta na poti k članstvu Srbija in Črna gora, ki se že pogajata o članstvu, vendar ta pogajanja trajajo že dolgo. Skopje in Tirana zaradi Sofije pogajanj nista začela kljub oceni komisije, da pogoje izpolnjujeta. Bosna in Hercegovina ter Kosovo statusa kandidata za članstvo še nimata. Vseh šest držav je komisija pozvala k uresničevanju reform na področju vladavine prava, svobode medijev ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Turčija, ki ima od vseh najdlje status kandidatke, pa se po oceni komisije že dlje časa oddaljuje od članstva s koraki nazaj pri vprašanjih vladavine prava, demokracije in neodvisnosti pravosodja.