Zaradi nedelujočega semaforja že prihaja do prometnih nesreč. Policisti so zato voznike pozvali k upoštevanju prometnih znakov, ki so postavljeni na semaforju. V času, ko semafor ne deluje, se je potrebno ravnati po njih, v kolikor pa promet usmerja policist, pa po znakih, ki jih daje, so dodali.

Upravljavec semaforja te napake vsaj do jutri, morda tudi dlje časa, ne bo mogel odpraviti oz. ne bo mogel vzpostaviti delovanja semaforja. Policisti bodo zato jutri v jutranji konici fizično usmerjali promet. Ker bo v zgodnjih urah še temno, so pozvali k previdnosti in upoštevanju znakov policistov. Vsem tistim, ki pa imajo možnost uporabe drugih poti in se izogniti temu križišču, predlagajo, da to tudi storijo.