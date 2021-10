Prav tako še ni znan vzrok požara, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Požar so pogasili gasilci Poklicnega gasilskega društva Ponikve-Planota, Most na Soči in Tolmin. O dogodku so obvestili Okrožno sodišče v Novi Gorici in državno tožilstvo. Okoliščine požara še preiskujejo, so zaključili.