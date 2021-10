Veliko dela za Adama Deliusa

Kaže, da se je dosedanji predsednik in delni lastnik nogometnega kluba (NK) Olimpija Milan Mandarić s svojo ekipo dokončno poslovil in da imajo novi vlagatelji pod vodstvom nemškega poslovneža Adama Deliusa možnost, da Olimpijo razvijejo, kot si želijo, s svojimi idejami, po svoji podobi. Včeraj je bilo tudi dokončno jasno, da ljubljanski klub odhaja ne toliko v nemške kot v hrvaške roke. Ob Mladenu Rudonji, ki se je tudi v Mandarićevih časih vsake toliko poskušal v vlogi športnega direktorja, je trener znova postal osiješki strokovnjak Dino Skender, med tistimi, ki bodo klub vodili, pa je tudi Skenderjev brat Marin. Verjetno ne tvegamo preveč, če trdimo, da bodo v klubu v kratkem času pripeljali poleg dveh, ki smo ju že videli, še nekaj novih nogometašev s hrvaškim potnim listom in nekaj nogometašev, ki jih bodo vodili hrvaški nogometni agenti.