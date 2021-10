Najboljša slovenska telovadka Tjaša Kysselef je zamudila izjemno priložnost, da bi na svetovnem prvenstvu na Japonskem dosegla svoj največji uspeh. Ljubljančanka je na preskoku zasedla 14. mesto, kar je sicer njena najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih, ki pa ima grenak priokus. Slovenska telovadka je namreč pri drugem skoku padla ter zapravila priložnost, da bi postala prva Slovenka z uvrstitvijo v finale največjega tekmovanja. Lucija Hribar je nastop v mnogoboju sklenila na 38. mestu, Sašo Bertoncelj pa j svoj zadnji nastop na velikem tekmovanju opravil solidno in je z oceno 14,133 po prvem dnevu peti. Škofjeločan ne verjame, da bo ocena zadostovala za uvrstitev med najboljšo osmerico.

»Res škoda, kar srce me boli,« je bil prvi odziv Tjaše Kysselef po včerajšnjem nastopu, ki ga je končala v solzah: »Prvenstvo sem vzela kot super priložnost za vrhunski rezultat, ki pa sem jo na žalost zapravila.« S povprečjem 13,233 je izkušena slovenska telovadka končala kot 14., četudi je bil finale tokrat zanjo povsem dosegljiv. Tjaša Kysselef je nastopila še na gredi, kjer je bila z oceno 10,200 na 81. mestu. »Sam rezultat je resda dober, ampak glede na moj nastop se ne morem preveč veseliti. Prvi skok sem naredila res odlično in zanj prejela tudi najvišjo oceno kariere sploh. Pri drugem skoku pa sem prišla na konja nekoliko prenizko, zato sem trup potisnila močno naprej, misleč, da bi me sicer vrglo preveč nazaj. Nato pa me je vrglo naprej. Na žalost. Ta skok sem tudi na uradnem treningu prikazala brez težav, res dobro, tokrat pa mi ni uspel,« je v deželi vzhajajočega sonca povedala 28-letna telovadka.

»Tako razočarana in žalostna sem, da ne morem opisati. Ne vem, ali sem že kdaj šla s tekme s tako slabim občutkom,« ni skrivala razočaranja slovenska telovadka in dodala, da je dejstvo, da sodi v sam svetovni vrh na tem orodju, le še dodatno olje na ogenj razočaranja. »Kar koli bi naredila pri pristanku drugega skoka… en korak naprej, dva naprej, korak v stran, nazaj, čez črto, kar koli, samo da bi obstala na nogah, pa bi bila med osmerico finalistk. Take priložnosti še nisem imela,« je še pojasnila najboljša slovenska telovadka in dodala, da krči v nogah, ki jih je imela zadnje tedne, niso bili razlog za njen današnji ponesrečen skok. »Tudi tu na Japonskem sem imela nekaj težav s krči, ampak med nastopom prav nobenih. Noga je bila ogreta in dobro pripravljena. Kriva sem sama.«

Razočaran je bil tudi slovenski selektor Andrej Mavrič: »Tjaša bi morala skoka narediti, pa ju ni. Priložnost je bila velika, oba sva se že pred tekmo zavedala, da če naredi, je to to. A ni zdržala. Tako Tjaša kot Lucija bi se zlahka prebili v finale preskoka oziroma mnogoboja. Zato pravim zlahka, ker včasih narediš svoj maksimum, pa ti tudi to nič ne pomaga. Tukaj bi lahko imeli dve finalistki, pa smo ostali praznih rok. Lucija je namreč padla na dvovišinski bradlji in gredi in tako ostala zunaj najboljših 24. Zelo sem slabe volje.«

Sašo Bertoncelj je svoj včerajšnji nastop na konju z ročaji ocenil z naslednjimi besedami: »Vaja ni bila slaba, sploh ne. Vendar se je nabralo preveč majhnih napak skozi nastop. Pol točke ali več povsem nepotrebnega odbitka. Mislim, da ne bo dovolj, težko verjamem, da se lahko prebijem med osmerico. Škoda, mislim, da mi bo le malo zmanjkalo. Takole na oko bi rekel, da bom končal nekje okrog 13. mesta.«