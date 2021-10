Zobna ščetka – premalo cenjen izum

Pričakovana življenjska doba v Evropi je bila na začetku 20. stoletja okoli 47 let, približno 30 let manj, kot je pričakovana življenjska doba Evropejcev, rojenih danes. Visoka obporodna umrljivost, poškodbe in okužbe so bile pred stotimi leti poglaviten vzrok zgodnje umrljivosti in posledično krajšega življenja. Med okužbami so pomemben delež zavzemale okužbe zob – zobni granulomi.