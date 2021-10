Maja Godina Golija, etnologinja, filozofinja, zgodovinarka in znanstvena svetnica: Zdrava babičina kuhinja je mit

Etnologinjo prof. dr. Majo Godina Golija, znanstveno svetnico na ZRC SAZU, zanimajo materialna kultura, mestno življenje in prehrana na Slovenskem. V okviru Inštituta za slovensko narodopisje je nedavno s kolegicama Vanjo Huzjan in Špelo Ledinek Lozej izdala monografijo Govorica predmetov, pripoved o človeku, družbi, času in prostoru, torej o praktični vrednosti predmetov, ki imajo povezovalno in ločevalno vlogo v interkulturni in multikulturni komunikaciji. Maja Godina Golija je študirala etnologijo, filozofijo in socialno zgodovino na Univerzi v Ljubljani in Westfälische Wilhelms Universität Münster ter iz etnologije doktorirala na Univerzi v Ljubljani, izpopolnjevala pa se je tudi na tujih raziskovalnih ustanovah. Je redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Podiplomski šoli ZRC SAZU.