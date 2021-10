»Zdravstveno stanje predsedniku države ne dovoljuje, da bi lahko opravljal svojo funkcijo in tudi napovedi so take, da se v nekaj tednih ne bo mogel vrniti k izvajanju svojih nalog,« je po seji odbora dejal senator Zdenek Hraba.

Dolgoročne napovedi povsem nejasne Svojo odločitev so člani odbora oprli na zdravniško poročilo, ki ga je v ponedeljek objavil predsednik češkega senata Miloš Vystrcil in ki pravi, da predsednik ni sposoben opravljati svojih dolžnosti zaradi svojega zdravstvenega stanja, dolgoročne napovedi pa da so popolnoma nejasne, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Za uvedbo postopka po 66. členu češke ustave za prenos predsedniških pooblastil morata glasovati oba domova parlamenta, torej tako senat kot poslanska zbornica. Senat naj bi svoje glasovanje opravil 5. novembra, poslanska zbornica pa po ustanovni seji, ki je sklicana za 8. november, navaja APA. V obeh domovih parlamenta imajo zdaj večino opozicijske stranke, ki so do Zemana kritične in bodo verjetno podprle odvzem predsedniških pooblastil. Čeprav se je zaradi hospitalizacije Zemana tik po volitvah nekoliko zapletlo, saj bi moral predsednik formalno nekomu poveriti mandat za sestavo nove vlade, pa to pravzaprav ne vpliva na koalicijska pogajanja, še poroča APA. Dve liberalno-konservativni zavezništvi se že pogajata o koaliciji, saj za to ne potrebujeta uradnega dovoljenja predsednika. V novem sklicu spodnjega doma parlamenta bi imeli 108 od skupno 200 poslanskih sedežev.