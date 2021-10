»V zvezni državi Uttarakhand je v dveh dneh umrlo 24 ljudi. V ponedeljek je bilo v zvezni državi šest smrtnih žrtev, danes pa je življenje za zdaj izgubilo 18 ljudi,« je za AFP povedal šef policije v Uttarakhandu Ashok Kumar.

Indijski meteorološki urad je danes podaljšal in razširil vremensko opozorilo ter v naslednjih dveh dneh napovedal močne do zelo močne padavine na severu države. Lokalne oblasti so v zvezni državi odredile zaprtje šol in prepovedale vse verske in turistične dejavnosti.

Plazovi so v himalajski regiji na severu Indije pogosti, zlasti v monsunski sezoni, ki prinese obilno deževje.

Meteorološki urad pričakuje, da se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo tudi obilno deževje na območju zvezne države Kerala na jugozahodu Indije, poroča AFP. Območje so v zadnjih dneh prizadeli plazovi in hudourniške poplave, umrlo je 27 ljudi.