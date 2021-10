Cantarutti se je z odločnim nasprotovanjem zapiranju gospodarstva odzval na ponedeljkove besede premiera Janeza Janše, ki je v DZ med drugim dejal, da smo v Sloveniji zaradi neodgovornega obnašanja pred tem, da bomo ponovno prisiljeni uvajati ukrepe, ki bodo zapirali javno življenje in gospodarstvo.

Generalni direktor GZS se strinja, da so podatki o okužbah s covidom-19 vse bolj alarmantni, jih pa po njegovem prepričanju lahko še vedno obvladamo z odgovornim ravnanjem slehernega posameznika, doslednim spoštovanjem preventivnih ukrepov, upoštevanjem pogoja PCT ter okrepitvijo cepljenja. Le na ta način bo mogoče ohraniti odprtost države v naslednjem obdobju, je prepričan Cantarutti.

Kot je izpostavil, sta prvi in drugi val pandemije covida-19 nacionalno gospodarstvo stala 1,5 milijarde evrov v obliki izgubljene oziroma zamujene gospodarske rasti. Še vedno se številne dejavnosti soočajo s posledicami skoraj leto in pol trajajoče pandemije in spreminjajočih ukrepov na področju varovanja zdravja.

Vsakršno morebitno ponovno zapiranje dejavnosti bi pomenilo ponovni zastoj gospodarskega zagona, poudarja Cantarutti, ki izpostavlja, da aktualna gospodarska pričakovanja ostajajo dobra in gospodarska rast Slovenije za 1,5 odstotne točke presega tisto v območju evra.

GZS izpostavlja nujnost, da gospodarstvo ostane odprto, ter hkrati pozorno spremlja odločitve o zajezitvenih ukrepih v drugih evropskih državah, ki so zelo selektivni in ne obremenjujejo gospodarstva. Po podatkih Univerze v Oxfordu je indeks zajezitvenih ukrepov v Sloveniji na ravni novih članic EU.

Zato zbornica poziva vse državljane in državljanke Slovenije, da z odgovornim ravnanjem prispevajo k zmanjšanju števila okužb s covidom-19. Zgolj dosledno spoštovanjem preventivnih zaščitnih ukrepov ter upoštevanjem PCT-pogoja v javnem življenju lahko zaustavimo negativno spiralo širjenja okužb z koronavirusa, so prepričani.

Ob tem GZS opozarja, da je po podatkih Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni precepljenost prebivalcev nad 18 let v Sloveniji zgolj 58,5-odstotna in s tem zaostaja za evropskim povprečjem, ki je pri 74,1 odstotka. Zato zagovarja čim večjo precepljenost prebivalstva proti covidu-19 ter poziva tudi pristojne institucije, da usmerijo vse napore v spodbujanje posameznikov k cepljenju.