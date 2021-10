Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je danes uradno dobil novega šefa. Dosedanjega predsednika, 83-letnega ameriškega poslovneža srbskega rodu Milana Mandarića, je na skupščini v Ljubljani zamenjal nemški poslovnež Adam Delius. Slednji je želel Olimpijo kupiti že konec lanskega leta, a do zaključka posla ni prišlo. Že pred tedni pa je Delius, sicer lastnik nepremičninske mreže podjetij Delius Immobilien AG v okolici Münchna, ljubljanski kolektiv prevzel za pet milijonov evrov.

Nemec je tri milijone nakazal za poplačilo dolgov, dva pa je prejel 83-letni Mandarić, ki je Olimpijo vodil zadnjih šest let, klub pa prevzel od prejšnjega predsednika Izeta Rastoderja. Leta 2016 je po 21 letih suše osvojil naslov državnega prvaka, uspeh je ponovil tudi dve leti pozneje. Zmaji so osvojili tudi tri pokalne lovorike v letih 2018, 2019 in 2021.

Zdaj že nekdanji prvi šef Olimpije je danes podal tudi izjavo ob odhodu iz kluba. Pojasnil je, da si je v svojem mandatu želel, da se Olimpiji vrne sijaj, ki ga je nekdaj imela: »To sem dosegel, bili smo glavni klub v Sloveniji, čeprav nismo osvojili naslova. Na svoji poti sem srečal obilo dobrih ljudi, ki so nam pomagali, nekateri tudi finančno. Zelo lepe spomine bom imel tudi na sodelovanje z Zoranom Jankovićem.«

Novemu lastniku NK Olimpija je Mandarić zaželel veliko uspehov tako v športnem, kot poslovnem delu. Namignil mu je, naj zgodbo nadaljuje tam, kjer jo je sam končal. »Je dober človek in vem, da bo imel vašo podporo, » je poudaril Mandarić.

