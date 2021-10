Andrej Vizjak je kot gospodarski minister v času prve Janševe vlade nagovarjal podjetnika Bojana Petana v vojni za prevlado v Termah Čatež, naj opravi posel tako, da mu ne bo treba plačati davka. Še več, takratni gospodarski in aktualni okoljski minister Vizjak je Petanu dejal, da je »glupo«, da bi podjetje plačevalo davek državi. Petanu je obljubljal tudi kooperativnost države pri nadzornem svetu in kadrovanju v Termah Čatež, če bo Petan sledil Vizjakovim navodilom. Vizjak je večkrat ponovil, da lahko Petanu zagotovi politično podporo pri neplačevanju davkov. Gre za, kot je slišati s posnetka, nekaj čez 30 milijonov (verjetno tedanjih tolarjev). »Jaz ne vem, zakaj bi denar metal stran za tako bedasto stvar. Daj mi ti povej. Meni je to totalno nelogično. Da bi ta denar od Term Čatež, ne vem koliko milijonov, šel za plačevanje davkov.«

Na ta razkritja se je ob robu vladnega obiska v Kopru danes odzval Andrej Vizjak in dejal, da z njegove strani obstaja utemeljen sum, da ne gre za avtentične posnetke. »Po moji oceni gre za neko lepljenko, neko prirejeno zvočno kompozicijo z namenom, da me diskreditira,« pravi. Dodal je, da se s Petanom ni nikoli »dogovoril ali dogovarjal ali sporazumeval o nobenem poslovnem delu, sodelovanju, poslu«. »Res gre za hude obtožbe in tudi nobenih rezultatov teh očitanih dejanj ni. Nič se ni zgodilo, nič se ni spremenilo. Zadeva je takšna, kot je,« je povedal. Vizjak je dejal, da si tega ne zna drugače razlagati kot napad nanj in poskus likvidacije njega s položaja ministra v povezavi z odpadkovno zgodbo.

Na razkritje se je že burno odzvala politika, predvsem opozicijska. Prvak LMŠ Marjan Šarec je dejal, da smo znova priča »dimniškemu sindromu«. »Navzven boj proti tajkunom in 'lobistom' vseh sort, v resnici pa sodelovanje in celo svetovanje. Včeraj je predsednik vlade govoril o Petrolu, da neupravičeno viša cene. Kdo je že delničar tam? Ravno njegov vrli minister Vizjak. Primite se za denarnice.« Matej T. Vatovec (Levica) pa meni, da je vprašanje o Vizjakovem odstopu retorično. »Vprašanje, ali bi minister moral po razkritju trgovanja z državnim vplivom, vmešavanja v delo podjetij in označevanja plačevanja davkov kot 'gluposti' odstopiti, bi moralo biti retorično. Posnetek ponovno razkriva, za kaj v resnici gre ministru Vizjaku in stranki SDS. Vseeno jim je za ljudi in državo, gre jim le za oblast in denar.«

Prihajajo pa tudi prvi odzivi iz vladnih vrst. Notranji minister Aleš Hojs je celo razkril, da je bil s posnetkom že pred časom seznanjen. »Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade,« je med drugim zapisal na družbenem omrežju. Ob tem pa se odpira vprašanje, zakaj minister Hojs, kljub temu, da je vedel za Vizjakovo dogovarjanje o neplačevanju davkov, ni naznanil suma kaznivih dejanj korupcije. »Vsem je v interesu, da se avtentičnost vsega preveri. Ne more pa ulica soditi in ne bo sodila, pa tudi mediji ne,« se je na posnetek odzval sedanji minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. »Od Vizjaka pričakujemo natančna in podrobna pojasnila, na podlagi katerih bomo v NSi sprejeli konkretne odločitve,« pa je o posnetkih dejal minister za obrambo Matej Tonin.

Že včeraj pa je dogajanje v oddaji 24ur zvečer takole komentiral pravnik Rajko Pirnat: »Tukaj je res vse narobe in jaz sem precej zgrožen. Nikakor pa ne more minister nagovarjati k izogibanju plačila davkov, tudi če bi to bilo legalno. Če pa taka operacija ne bi bila zakonita, potem pa je še kaj hujšega,« je dejal.