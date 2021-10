Zavod KOLEKTIV 99 je s pomočjo Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložil kolektivno odškodninsko tožbo zoper ameriško korporacijo Apple. Najbolj vrednemu podjetju na svetu očitajo oškodovanje do 187 tisoč slovenskih uporabnic in uporabnikov iphonov zaradi sporne prakse načrtnega omejevanja hitrosti delovanja mobilnikov.

Odvetnik Aljoša Krdžić iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji pravi, da je tožba proti Applu, ki jo je omogočil zakon o skupinskih tožbah iz leta 2018, prva tovrstna odškodninska tožba v Sloveniji ter predstavlja mejnik pri razvoju tega pravnega področja in krepitvi položaja potrošnic in potrošnikov. »Za to pa je nujno, da potrošnice in potrošniki ter reprezentativni subjekti te možnosti, ko je to utemeljeno, tako kot v primeru Apple, tudi izkoristijo,« je še povedal Krdžić.

Sporne prakse razkrinkane leta 2017

Očitki zoper Apple so že znani in segajo v leto 2017, ko je Apple tudi uradno priznal načrtno upočasnjevanje starih modelov iphonov. S posodobitvijo ios 10.2.1. je podjetje upočasnilo naprave iphone 6, 6 plus, 6s, 6s plus in iphone se, s posodobitvijo ios 11.2. pa še iphone 7 in 7 plus. Apple je kot uradni razlog za upočasnjevanje navajal skrb za dobrobit baterije in bolj zanesljivo delovanje naprave, kritiki, ki so o upočasnjevanju sumili že pred priznanjem, pa so v tem videli siljenje uporabnikov v nakup vedno novih mobilnikov.

Apple je bil po priznanju tarča številnih tožb, naloženi pa sta mu bili tudi dve globi. V Italiji (10 milijonov evrov) in Franciji (25 milijonov evrov). Marca 2020 se je Apple v ZDA dogovoril tudi za sodno poravnavo, v kateri bo lahko višina odškodnine, glede na število prijavljenih oškodovancev, znašala od 310 do 500 milijonov ameriških dolarjev. Novembra 2020 pa se je podjetje v ZDA dogovoril še za eno sodno poravnavo v zvezi z omenjenimi ravnanji, tokrat v znesku 113 milijonov ameriških dolarjev.

Podjetje je v svoj operacijski sistem kasneje uvedlo možnost izklopa upočasnjevanja naprav, so pa s svojo prakso odprli vrata, skozi katera so od tedaj stopili tudi konkurenti. Tako možnost izklopa oziroma vklopa upočasnjevanja naprave najdemo tudi pri Samsungovih napravah, prikritega upočasnjevanja nekaterih aplikacij pa so se lotili tudi pri Oneplus s telefonoma oneplus 9 in 9 pro. Tudi njih so razkrinkali.