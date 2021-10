Po močno kontroverzni odločitvi poljskega ustavnega sodišča, da so deli pogodbe o Evropski uniji v neskladnosti s poljsko ustavo, se je danes v evropskem parlamentu odvilo soočenje mnenj poljskega premiera Mateusza Morawieckega in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, ki glede primarnosti evropskega prava nad nacionalnimi stojita vsak na svojih bregovih.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je namesto petih dodeljenih minut stališča Poljske na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta pojasnjeval dobre pol ure. Uvodni del svojega govora je sicer posvetil družbenim, gospodarskim in zunanjepolitičnim vprašanjem, s katerimi bi se morala Evropska unija sedaj ukvarjati. Šele na to je prešel k zavrnitvi interpretacij, da je poljsko ustavno sodišče nasprotovalo pogodbam Evropske unije. Zagotovil je, da Poljska želi ostati v EU, ki je njena strateška usmeritev, a da se ne bo pustila izsiljevati. »Nesprejemljivo je, da svoje odločitve vsiljujete drugim brez pravne podlage in uporabljate jezik izsiljevanja. Zavračam jezik groženj, izsiljevanja in izsiljevanja. Demokracije tega ne počnejo. Poljska je ena od držav z najdaljšo zgodovino državnosti. Leta 1920 smo Berlin in Pariz rešili pred boljševiškim napadom. Leta 1939 pred tretjim rajhom in 1989 pred okrutnim komunizmom,« je povedal.

Morawiecki: evropsko pravo le do ustave

Poudarjal je, da ima pravo Unije primat nad pravom države zgolj do ravni ustave, ne more pa imeti primata na ustavo in ustavno-pravnimi odločbami. »Vladavine prava ne more biti brez načela delitve oblasti, neodvisnosti sodišč, načela omejenih pooblastil in hierarhije virov prava. Pravo EU je pred nacionalno zakonodajo na ravni zakonodaje in na področjih pristojnosti, dodeljenih Uniji. To načelo velja v vseh državah EU. Ustava ostaja vrhovni zakon. Če institucije, ustanovljene s pogodbami, presegajo svoja pooblastila, morajo imeti države članice orodja za odziv. Unija je velik dosežek evropskih držav. Je močno gospodarsko, politično in socialno zavezništvo. Je najmočnejša in najbolj razvita mednarodna organizacija v zgodovini. Toda EU ni država. Države so članice Unije. Države so evropski suveren in gospodarji vrednot, ki EU podeljujejo suverenosti,« je Morawiecki zagovarjal ustavni pluralizem znotraj EU.

»Nobenega dvoma ni o primarnosti evropskega prava nad nacionalnimi zakoni, kjer so države poverile pristojnosti EU,« je zagotavljal poljski premier in ocenil, da je sodba poljskega ustavnega sodišča predmet temeljnega nesporazuma v EU. EU po njegovem mnenju ne bo razpadla, ker so pravni sistemi članic različni. Zavzel se je za evropski univerzalizem, izrekel pa se je proti evropskemu centralizmu in paternalističnih lekcijah iz Evropske unije. Imel je celo predlog, da se na Sodišču EU ustanovi poseben sodniški gremij, ki bi bil sestavljen iz ustavnih sodnikov držav članic.