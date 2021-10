Biden se je odločil, da Trumpu kot bivšemu predsedniku glede preiskave napada na kongres ne bo priznal imunitete. S tem je nacionalnim arhivom ZDA omogočil, da predajo dokumente preiskovalcem. Trump toži tako Bidna zaradi imunitete kot nacionalne arhive, da prepreči predajo dokumentov.

Omenjeni odbor želi od nacionalnih arhivov za zdaj 125 strani dokumentov. Gre za obveščevalne podatke pred napadom, varnostnih pripravah in podobno.

Trump v tožbi trdi, da preiskovalni odbor ameriškega kongresa zahteva neomejen obseg dokumentov, ki nimajo zveze s 6. januarjem in nobenega legitimnega namena razen politizacije.

Po mnenju večine ameriških pravnikov Biden s tem, da je Trumpu zanikal izvršni privilegij za zaščito dokumentov, ni storil nič narobe. Izvršni privilegij se namreč nanaša le na predsednika in vlado, ne pa na bivšega predsednika ali bivšo vlado.

Trumpovi privrženci so 6. januarja letos napadli kongres in skušali preprečiti formalno potrditev Bidnova zmage na predsedniških volitvah novembra lani. Trump jim je dal idejo s trditvami o neobstoječih volilnih prevarah, na dan napada pa jim je na zborovanju pred Belo hišo naravnost pozval, da gredo vsi skupaj nad kongres.

Zaradi napada je policija aretirala več sto ljudi, demokrati v kongresu pa menijo, da je Trump 6. januarja počel marsikaj, kar ne bi smel. Med drugim sumijo, da je oviral vojaške in policijske okrepitve v času napada.

Trumpova tožba je bila pričakovana, saj vse življenje toži zaradi vsake prave ali namišljene krivice, tokrat pa se je postavil v vlogo branilca izvršne veje oblasti, čeprav več ni predsednik. Njegov nekdanji svetovalec Steve Bannon je že zavrnil poziv na zaslišanje pred kongresnim odborom, zaradi česar mu grozi aretacija.

Tožbo je v imenu Trumpa vložil odvetnik iz Alexandrie v Virginiji Jesse Binnall, ki je lani že neuspešno skušal razveljaviti Bidnovo volilno zmago v Nevadi. Trump in njegovi zavezniki še vedno trdijo, da so jim nekako ukradli volitve. Čeprav za to niso podali nobenega utemeljenega dokaza, je v to vedno prepričana velika večina republikanskih volivcev.