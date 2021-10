Slovenska izbrana vrsta se bo po aprilu, ko se je v kvalifikacijah v skupini z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo kot zmagovalka uvrstila na Euro 2022, prvič zbrala na pripravah. V okviru tedna EHF, ki je namenjen reprezentančnim dejavnostim, bo prvih pet dni v novembru trenirala v standardni bazi v Zrečah, šesti dan pa jo čaka tudi edina pripravljalna tekma na tej akciji – sosedski obračun s Hrvaško v Novigradu ali Poreču. Poleg priprav in tekme bodo v tem času opravili tudi meritve motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti igralcev.

Selektor Vranješ je objavil seznam 18 igralcev za Zreče, na katerem je nekaj presenečenj in sprememb. Prvič, odkar je 48-letni Šved srbskih korenin na klopi Slovenije, je na priprave povabil 28-letnega vratarja Jožeta Baznika (Cesson Rennes, Francija) in 20-letnega zunanjega igralca Tadeja Kljuna (Benfica, Portugalska). Baznik je edini dosedanji nastop sicer zbral aprila 2018 proti Belorusiji, ko je bil selektor še Veselin Vujović, 196 centimetrov visoki Primorec Kljun, ki se je letos preselil iz Celja na Portugalsko, pa je čisti novinec.

Kaj se dogaja s Ferlinom?

»Baznik tako v minuli kot letošnji sezoni zelo dobro brani v Franciji. Ko sem ga spremljal, mi je bilo všeč, kar sem videl. Je v dobri formi, želim mu dati priložnost tudi v reprezentanci in ga v živo videti, kako bo deloval skupaj z našo obrambo. Enako velja za Kljuna, ki sem ga spremljal v Benfici. Celjski vratar Miljan Vujović? Tudi njega spremljam v slovenski ligi, a sem se za to akcijo odločil za za Baznika. Urban Lesjak in Urh Kastelic sta korak pred Vujovićem, ki pa je prihodnost,« je pojasnil Ljubomir Vranješ. Na vprašanje, zakaj med izbranci ni 32-letnega Klemna Ferlina, vratarja nemškega kluba Erlangen in doslej standardnega reprezentanta, je diplomatsko odgovoril: »Tokrat sem se odločil za tri vratarje, videli pa bomo, ali bomo imeli v prihodnosti v reprezentanci tudi Ferlina. Na to, ali je vprašljiv za EP 2022 in naprej, v tem trenutku ni mogoče odgovoriti. Za novembrsko akcijo ga ni na seznamu, kakšen bo seznam za EP, pa bomo še videli.«

Na drezanje novinarjev, zakaj na njegovem seznamu ni še nekaterih drugih igralcev, je jasno dejal: »V Zreče sem povabil igralce, za katere mislim, da so prihodnost slovenskega reprezentančnega rokometa. Zakaj nekoga ni in zakaj nekdo je – to pa je že druga zgodba, v kateri pa ne želim iti v podrobnosti. Seveda ima Slovenija še nekaj igralcev, ki bi lahko bili na seznamu, a na njem jih pač ne morem imeti 25, 30.« Selektor je podrobneje pojasnil tudi očitno pomladitev reprezentance: »Do OI 2024 v Parizu so še slaba tri leta in zdaj je čas, da se v reprezentanci takoj zdaj začne nova era. Ta bo ciljno usmerjena, saj bomo ves ta čas delali le za eno stvar – kolajno. Zato moramo čim hitreje sestaviti reprezentanco, ki hoče, želi in zmore igrati za kolajno. In kar je najpomembneje – da igralci želijo igrati za Slovenijo.«