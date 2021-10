Jasno je bilo, da bi košarkarji Cedevite Olimpije za zmago v 4. krogu lige ABA v Beogradu proti evroligaški Crveni zvezdi potrebovali čudež, a način, na katerega so v nedeljo zvečer klonili, pušča v ustih grenak priokus. Ljubljančani tako na prvo tekmo evropskega pokala danes ob 21. uri proti Gran Canarii odhajajo s slabo popotnico dveh zaporednih porazov v jadranskem tekmovanju.

V igri zmajev ni videti ne repa in glave, predvsem ko je v igri Američan Marcus Keene, ki bolj kot ne le pogleduje proti košu in ne stremi k temu, da bi razigraval soigralce. To je lahko eden glavnih razlogov, da na igrišču ni opaziti prave kemije, kar do izraza pride predvsem v težkih trenutkih. »Nismo zdržali vseh 40 minut, ker nimamo dovolj energije in koncentracije. To se nam dogaja že nekaj časa. V zadnjih desetih minutah smo izgubili organizacijo igre in to je tisto, v čemer moramo napredovati,« je misli po porazu strnil Golemac.

»Potovanje na Gran Canario je izredno lepo, če bi šli tja na počitnice. A mi imamo drugo delo,« je še pred odhodom v Beograd z nasmehom na obrazu razlagal Jurica Golemac , ki pa razlogov za dobro voljo nima več. Njegovo moštvo ima namreč na začetku sezone številne težave, ki jih bo treba čim hitreje odpraviti, saj si bodo tekme zdaj sledile druga za drugo. Olimpija je proti FMP zapravila prednost 13 točk, proti Crveni zvezdi pa je sredi druge četrtine vodila že za 16, nato pa znova nerazumno povsem popustila in »podivjala« ter do polčasa zapravila prigarano.

Po nedelji na delu že danes

V prvem krogu evropskega pokala Olimpije ne čaka težko delo le zaradi neprepričljivih iger in kakovosti nasprotnika, temveč tudi zaradi časovne stiske. Po nedeljski večerni tekmi bodo Ljubljančani na delu že danes, ponedeljek pa so preživeli na poti iz Beograda v Gran Canario. Prav neverjetno je, kako vodstvoma lige ABA in evropskega pokala ni uspelo koledarja obeh tekmovanj prilagoditi v tolikšni meri, da bi bile razmere, v tem primeru za Olimpijo, bolj »življenjske«. Gran Canaria sicer v španskem prvenstvu s štirimi zmagami in porazoma zaseda trenutno peto mesto, trener Porfirio Fisac pa lahko računa na takšne ase, kot so AJ Slaughter, Dylan Ennis, Artem Pustovij, John Shurna, Khalifa Diop…

»Gran Canaria ima povsem novo ekipo. Čaka nas težko gostovanje, tudi zato, ker bo vzdušje v dvorani bučno. V evropski pokal vstopamo po porazu proti Crveni zvezdi in narediti moramo vse, da popravimo vtis iz Beograda,« sporoča kapetan Jaka Blažič, ki je bil eden najboljših posameznikov Olimpije v nedeljskem porazu. Velik dolžnik je ostal Jacob Pullen, ki se očitno še ni dobro ujel s soigralci. »Glede na moštvo, ki ga imamo, v evropski pokal vstopamo z velikimi pričakovanji. Počasi se spoznavamo, a ob tem ne smemo zanemariti rezultatov. Po dveh težkih porazih v ligi ABA želimo popraviti vtis proti Gran Canarii. Gre za izkušenega nasprotnika, ki je povezan in igra moštveno košarko. Ključna bosta dobra obramba in skok, s katerima bi prišli do tranzicijske igre, v kateri smo najbolj nevarni.«