Sila redko se v tenisu zgodi, da je na največjem turnirju serije masters 1000 toliko presenečenj, kot jih je bilo v minulih dneh v Indian Wellsu. Največjega uspeha v karieri ste se veselila 23-letna Španka Paula Badosa in 26-letni Britanec Cameron Norrie. Pot do zmage je bila stresna predvsem pri Španki, saj je bila proti precej bolj uveljavljeni Viktorii Azarenka na pragu poraza. Belorusinja je v odločilnem nizu pri vodstvu s 5:4 servirala za zmago in imela že prednost 30:0. Španki je uspel preobrat, z zmago 7:6 (5), 2:6, 7:6 (2) se je veselila drugega letošnjega naslova, potem ko je bila najboljša tudi pred petimi meseci v Beogradu.

»V tem tednu sem se naučila, da je možno prav vse. Če si nekaj močno želiš in si pripravljen za to narediti vse, ti lahko uspe. V dosedanji karieri sem imela precej padcev, a nikoli nisem nehala sanjati. Zato sem vselej trdo garala,« je bila po največjem uspehu vzhičena Paula Badosa, ki je sploh prvič nastopila na turnirju v Indian Wellsu.

Cameron Norrie je bil v finalu s 3:6, 6:4, 6:1 boljši od še enega velikega presenečenja Nikoloza Basilašvilija. Britanec se je na svetovni lestvici povzpel na 15. mesto (na začetku leta je bil 74.), na lestvici letošnjih rezultatov pa na deseto, kar pomeni, da je ohranil možnosti za nastop na sklepnem turnirju najboljše osmerice v Torinu. Britanec je letos že osvojil turnir na trdi podlagi v Los Cabosu. Norrie je bil pred uspehom v ameriški puščavi doslej na turnirjih serije masters 1000 najvišje uvrščen predlani v Monte Carlu, kjer se je prebil v osmino finala, letos pa se je v Miamiju uvrstil v tretji krog.

»Izjemno sem presenečen in ponosen nase. Nikoli nisem niti pomislil, da bom kdaj zmagal na tako velikem turnirju, kot je Indian Wells,« se je veselil Cameron Norrie, ki je zmago posvetil staršem. Britanec se je očetu Škotu in mami Valižanki rodil v Južni Afriki. Norrie je postal prvi Britanec z zmago v Indian Wellsu in prvi po Andyju Murrayju leta 2016 v Parizu z zmago na mastersu. Britanski tenis v letošnjem letu doživlja pravi razcvet, saj je Emma Raducanu pred dvema mesecema senzacionalno osvojila OP ZDA. Britanci pišejo, da je bil uspeh Emme Raducanu precej bolj senzacionalen, medtem ko je Cameron Norrie svoje uspehe gradil na konstantnosti.

Tekmovalni teden se je začel slabo za slovenski tenis. Včeraj sta se na Tenerifu v uvodnem krogu poslovili tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek. Ljubljančanka se je na turnir uvrstila kot srečna poraženka, potem ko je v nedeljo po treh urah s 6:4, 6:7 (6), 6:7 (5) priznala premoč Španki Bolsova-Zadoinovi. Kaja Juvan se je v uvodnem krogu pomerila s Slovakinjo Schmiedlovo ter izgubila s 6:4, 1:6, 4:6. Le nekaj minut po 20. uri se je včeraj od turnirja poslovila še 2. nosilka, 33. igralka sveta Tamara Zidanšek. Konjičanko je s 7:5, 4:6, 6:1 premagala Romunka Cristianova (108. na svetu). Slovenki bi se v primeru zmage v 2. krogu pomerili med seboj.