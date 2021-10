Ustavno sodišče je ugotovilo, da izvajanje izobraževanja na daljavo v osnovnih šolah in šolah s prilagojenim programom ni skladno z ustavo. Po mnenju sodnikov je moč odločanja, ki je skoncentrirana v rokah ministrstva za izobraževanje, prevelika. Državni zbor bi moral v zakonu natančneje določiti, v kakšnih okoliščinah, na katerem območju in za kako dolgo obdobje lahko minister odredi izobraževanje na daljavo, so ugotovili sodniki.

Ustava namreč določa, da tako hudi posegi v človekove pravice, kot je ukinjanje izobraževanja v razredih in premik v digitalno okolje, ne smejo biti prepuščeni zgolj ministru in njegovim odlokom. Ustavni sodniki so državnemu zboru naložili, naj neskladje z ustavo odpravi v roku dveh mesecev. Hkrati so ocenili, da bi popolna razveljavitev zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, ki vsebuje določbe o vzgoji in izobraževanju na daljavo, lahko povzročila hujše posledice, zato so dosedanjo ureditev začasno ohranili. Odločitev je bila tesna – sodišče jo je sprejelo z zgolj petimi glasovi proti štirim.

Velike težave

Ustavno sodišče je naenkrat odločalo o več pobudah otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in osnovno šolo s prilagojenim programom. V slednjem primeru sta otroka, stara šest in devet let, ki imata posebne potrebe, navedla, da sta v obdobju zaprtih šol ostala brez dodatne strokovne pomoči, fizioterapij, delovnih terapij, terapij v bazenu, logopedskih in psiholoških obravnav, ki jih nujno potrebujeta za svoj razvoj in za preprečitev nazadovanja v razvoju. Odvzeli so jima tudi socialne stike. Izgubila sta notranjo motivacijo za vsakršno delo in igro, nenehno sta potrebovala pozornost staršev, izgubila sta samostojnost, grafomotorične spretnosti, spremenilo se je njuno vedenje. Postala sta avtoagresivna, eden od njiju je postal agresiven tudi do drugih. Njun razvoj je nazadoval in zamujeno bo težko nadoknaditi.

Med delom na daljavo jima starši niso mogli pomagati, saj nimajo ne ustreznih specialnih znanj ne učnih materialov in pripomočkov. Vsak od njiju ima doma še po enega zdravega osnovnošolskega sorojenca, ki pri šolskem delu prav tako potrebuje pomoč in nadzor staršev; poleg tega so morali starši skrbeti tudi za gospodinjska opravila.

Po mnenju pobudnikov zapiranje šol in izobraževanje na daljavo ni bilo sorazmeren ukrep, saj je delež otrok med vsemi okuženimi zelo majhen, otroci pa zbolevajo redkeje kot odrasli. Praviloma imajo blažje simptome bolezni in so le izjemoma prenašalci bolezni. Vladi pobudniki očitajo, da je zapirala šole, odprte pa je pustila prodajalne tehničnega blaga, avtomobilov, pohištva ter pedikuro, urarske in zlatarske delavnice… Vlada je dala prednost frizerstvu, manikiri, muzejem, knjižnicam in galerijam, so zapisali pobudniki. »To naj bi kazalo na to, da je vlada pri tehtanju med zahtevami zdravstva na eni strani in stiskami podjetnikov na drugi strani tehtnico prevesila v korist gospodarstva, tega pa ni storila pri tehtanju med zahtevami zdravstva in koristmi otrok s posebnimi potrebami,« so pobudo povzeli sodniki.

Drugi dve pobudnici, ki obiskujeta običajno osnovno šolo oziroma vrtec, sta sodišče januarja letos obvestili, da so njuni starši zaposleni s polnim delovnim časom. Delajo pet dni na teden, delo pa skušajo organizirati tako, da vsaj eden od staršev dela od doma; če ne gre drugače, se v varstvo vključijo stari starši. Starši niso strokovno usposobljeni za poučevanje v osnovni šoli oziroma za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, zato jima je nastala škoda, sta zatrdili.