No, pravi nos za pravega kandidata je imel legendarni Ervin Hladnik - Milharčič, ki je z vodjo madžarske opozicije opravil intervju. V uredništvu smo Ervinu zdaj prepovedali delati intervjuje z bodočimi kandidati za pomembne politične funkcije. Ker, kaj pa če bo slučajno za pogovor izbral kakšnega loleka, ki nam bo potem vladal še vrsto let. Našega novinarja smo raje poslali na šnelkurz iz madžarščine, za začetek pa bo šel jutri na predstavitev prve različice Velikega slovensko-madžarskega slovarja, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Da bo lažje naredil še en intervju z novim predsednikom madžarske vlade. Ko bo ta izvoljen, seveda.