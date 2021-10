Samo ideja na papirju je premalo

Pred dobrim letom, ob odprtju 23. Festivala slovenskega filma, je sto slovenskih filmskih ustvarjalcev, odetih v črne maske, protestiralo, nacionalna filmska produkcija je namreč že več kot devet mesecev stala. Zahtevali so 11 milijonov evrov razpisnih sredstev, ki so zastajala zaradi absurdnih birokratskih postopkov, predvsem zaradi vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pod vodstvom Aleša Hojsa, ki je moral sofinanciranju filmov prižgati zeleno luč. Filmarji so bili jasni – Slovenski filmski center (SFC) pri podeljevanju sredstev ni avtonomen, država nas onemogoča pri umetniškem ustvarjanju.