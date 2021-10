Le še štirje dnevi ločijo zimske športnike do začetka olimpijske sezone 2021/22. Prvi bodo na sceno po tradiciji stopili slovenski alpski smučarji in smučarke, ki bodo tekmovali na uvodnem veleslalomu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Ker sta bili tako ženska kot moška reprezentanca prejšnji teden na treningu v Avstriji in Italiji, se nista predstavili v Planici, kjer so se zbrale vse panoge Smučarske zveze Slovenije. Slovenska reprezentanca je svoje načrte predstavila včeraj na sedežu SZS v Ljubljani, kjer je alpski del podpisal tudi sponzorstvo s podjetjem Generali, s katerim sodeluje že vrsto let.

»Lep je občutek, ko lahko pred začetkom olimpijske sezone rečem, da so slovenski alpski smučarji zdravi ter da so opravili vadbeni načrt po pričakovanjih. Količinsko so vse reprezentance opravile toliko treninga, kolikor so si ga zamislile. Razmere na evropskih ledenikih so bile morda celo predobre. Sicer bi bilo bolje, če bi imeli ob tem kakšno prednost, a se lahko tudi tekmeci pohvalijo, da so vadili v odličnih razmerah,« sporoča vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS Miha Verdnik. »Edina stvar, ki je v načrtu priprav nismo izvedli, je trening v Argentini. Z moško ekipo tehničnih disciplin smo imeli to željo, a je žal zaradi zdravstvenih protokolov nismo mogli uresničiti, zato smo se morali sprijazniti z evropskimi ledeniki. Po mojih informacijah nobena od evropskih reprezentanc ni odpotovala v Južno Ameriko. Najdlje so vztrajali Italijani, a so tudi oni potegnili krajši konec.«

Visoke rezultatske želje Verdnik je posebej pohvalil sodelovanje v ženski tehnični ekipi svetovnega pokala. »Trenerji zelo veliko sodelujejo med seboj. Delujejo po sistemu več glav več ve. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, vse skupaj pa poteka bolj mirno kot v preteklih sezonah. Vsaka tekmovalka se zaveda, da bomo znotraj panoge storili vse, da bo imela optimalne pogoje,« pripoveduje Verdnik. Sodelovanje med trenerji v ženski reprezentanci je tripartitno. Na eni strani vse skupaj vodi Janez Slivnik, ki nadzira vse slovenske treninge in išče optimalne pogoje. Vodja ženske reprezentance Sergej Poljšak posluša želje tekmovalk in vodi treninge, največja trenerska okrepitev v tej sezoni Livio Magoni pa predvsem skrbi za Meto Hrovat ter z njo izvaja tako individualni program kot tudi ekipnega, ko se priključi reprezentančnim treningom. Ker je start sezone pred vrati, smo Verdnika vprašali, kakšni so rezultatski cilji slovenskih tekmovalcev na uvodni preizkušnji v Söldnu. »Osebno bi bil najbolj zadovoljen, če bi vsi izboljšali svoje najboljše uvrstitve v Söldnu. V tem primeru na začetku sezone ne bi bil nasmejan le jaz.« Verdnik je zaključil še z enim spodbudnim podatkom: »Finančno stanje znotraj panoge je zaenkrat dobro in stabilno. Predračun za to sezono je zagotovljen in zaprt. Likvidnostno smo izpolnili vsa pričakovanja. V zadnjih petih sezonah nam gre dobro. V veliki meri se trenutno že ukvarjamo z zagotavljanjem sredstev za prihodnjo sezono ter naslednje štiriletno olimpijsko obdobje.«