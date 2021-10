ECE s HSE do zagotavljanja stabilne oskrbe z energijo

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, je z nakupom 51-odstotnega deleža družbe ECE stopil v partnerstvo z družbam Elektro Celje in Elektro Gorenjska. Informacija, da naj bi postala Elektro Celje in Elektro Gorenjska del skupine HSE, ki ste jo objavili v petkovi tiskani ediciji (z naslovom Elektro Celje in Elektro Gorenjska v skupini HSE), ni točna. Del skupine HSE je postalo maloprodajno podjetje ECE, ki bo s sklenjenim strateškim partnerstvom z največjim proizvajalcem električne energije v državi svojim gospodinjskim in poslovnim odjemalcem lažje zagotavljalo stabilno oskrbo z električno energijo.