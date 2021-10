Zakaj bi jo? Tudi vlada veljavnih zakonov ne spoštuje in sodnih odločb ne izvršuje. »Vsi pravniki smo osupli,« jadikuje pravnik Rajko Pirnat in trdi, da »vlada s svojimi odločitvami pelje Slovenijo v brezpravje«. Odlično, saj to pomeni, da tudi meni sodbe sodišča ni treba izvršiti.

Vi, ki s svojim molkom očitno pritrjujete odločitvam vlade in se z njenimi nezakonitimi ravnanji strinjate, boste potemtakem pritrdili tudi meni. Ne zahtevam, da me sprejmete, ne želim mediacije, nočem se fotografirati z vami. Zahtevam le vašo nedvoumno javno podporo mojemu nespoštovanju sodbe sodišča.

Ampak – jaz kot navadna državljanka in vi kot predsednik države vendarle veva, da moramo zakone vsi spoštovati in sodbe sodišč izvrševati. Le avtokratski predsednik vlade in njegovi podaniki imajo s tem velike težave.

Zato je prišel čas, gospod predsednik, da v zadnjem letu svojega mandata pozabite na svojo javno podobo in povzdignete glas za spoštovanje zakonov in ustave.

Ker se radi družite, predlagam, da takoj povabite k sebi predsednika vlade in njegovo ubogljivo druščino ter se z njimi zaprete v svoje sobane ter v klavzuri do onemoglosti izvajate pouk o sestavinah in pomenu vladavine prava, predvsem pa o izreku 2. člena Ustave RS, da je Slovenija socialna in pravna država.

Pa srečno, gospod predsednik.

Magda Plementaš Lombar, Kranj