Kot vemo, se je nedavno vladna delegacija v okviru svojega popotovanja po regijah skupaj s predsednikom vlade Janezom Janšo mudila tudi v Zasavju, v tako imenovanih rdečih revirjih. V okviru obiska Zasavja si je predsednik vlade zaželel še bizarnega vzpona na 360 metrov visoki trboveljski dimnik. Podvig so seveda ovekovečili s fotografiranjem in njegov junaški vzpon na dimnik objavili najprej – kje drugje – na twitterju, nato pa še v vseh ostalih SDS-trobilih, seveda z obilo občudovanja tega »izjemnega podviga«. »V počastitev spomina na knapovsko tradicijo Trbovelj in Zasavja smo se ob tokratnem obisku slovenske vlade v regiji povzpeli na najvišji dimnik v Evropi. Tudi rahel dež nas ni ustavil,« je na twitterju skupaj s fotografijami objavil predsednik vlade.

Če smo natančni, plezanje po trboveljskem dimniku nima prav nobene zveze s knapovsko tradicijo, četudi dimnik stoji sredi rudarskih revirjev. Očitno gre tu za pomanjkanje razgledanosti predsednika vlade, na kar smo že navajeni. Nisem še zasledila v nobenem zgodovinskem viru, da bi rudarji kdaj plezali na dimnik trboveljske termoelektrarne. Prepričana sem, da je bilo poslanstvo rudarjev v preteklosti mnogo pomembnejše kot pa neko bizarno plezanje po dimniku. Nisem edina, ki se sprašuje, kako ima premier kljub predsedovanju EU in kljub boju z epidemijo vedno čas za plezanje po gorovju, po triglavskih stenah itd. (mimogrede, Triglav nam je stranka SDS že pred leti ugrabila in ga povsem »sprivatizirala« za svojo promocijo), sedaj pa predsednik vlade trati čas še s plezanjem po dimnikih, z obiskovanjem svojih višegrajskih, ameriških, izraelskih somišljenikov, medtem ko za zaslišanja pred preiskovalno komisijo v državnem zboru ali pa zaslišanja na sodiščih nima nikoli časa. Prav tako seje vlade sklicuje ob sobotah in nedeljah ali pa pozno zvečer, kajti predsednik vlade med tednom pleza ali pa z višegrajskimi voditelji v Budimpešti razpravlja o načinih, kako ženskam zapovedati rojevanje več otrok. Ste opazili, da o tem razpravljajo sami moški? Pa saj to ni nič novega, v Janševi vladi premorejo (če izvzamem nepomembno ministrico brez listnice Jaklitschevo) eno samo (!) ministrico, pa še ta ne sme razmišljati s svojo glavo.

No, da se vrnem k vladnemu obisku Zasavja: sem že starejša državljanka, vendar se ne spomnim, da bi se moral kdaj kakšen predsednik ali kak drug politik sredi Trbovelj skrivati pred lastnim narodom. Pred Delavskim domom Trbovlje (DDT), kjer je bil zaključek vladnega obiska z javno tribuno, je bila zbrana skupina ljudi, ki so prišli protestirat. Svojega »vladarja« pred dvorano Delavskega doma niso dočakali, kajti v zavetju več deset policistov specialcev se je po skrivnih poteh izmuznil v notranjost stavbe (DDT ima namreč več vhodov, vključno s podzemnim hodnikom). Nisem si predstavljala, da bom v samostojni Sloveniji kdaj doživela, da se bo predsednik vlade skrival pred svojimi državljani, kot tudi ne, da bo do vlade kritične državljane poskušal utišati z zakonom, z uvedbo zloglasnega »verbalnega delikta«, kar pa mu na srečo ni uspelo.

Naj predsedniku vlade povem, da se spoštovanja do politikov in funkcionarjev ne da zapovedati z zakonom, kot so to pred nekaj dnevi poskušali storiti vladajoči, pač pa si je spoštovanje treba zaslužiti. Zaslužiti s svojim zgledom, s spoštljivim obnašanjem do državljanov, s poslušanjem in sprejemanjem argumentov drugače mislečih, s svojo razgledanostjo, intelektom, s pametnim in premišljenim ravnanjem v zapletenih situacijah. Ničesar od naštetega nisem doslej zasledila pri trenutni vladi.

Pa še to: ob poveličevanju Janševega plezanja na trboveljski dimnik so na strankarski Novi24TV in v drugih SDS-ovih medijih zapisali, da je za tak podvig potrebnega obilo poguma in da je prvak SDS pravi junak. Prebivalci Zasavja bi bili veseli, če bi ta junak pretekli teden pred vhodom v Delavski dom v Trbovljah zbral toliko poguma, da bi stopil prednje in jih dostojno in spoštljivo nagovoril, a se je raje skril. Toliko o tem, kakšen junak je SDS-ov prvak!

Inge Wolf, Ljubljana