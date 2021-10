Vodja strokovne skupine za zajezitev epidemije covida-19 poudarja, da je ob 1. novembru letos smiseln obisk pokopališč v družinskem krogu. »Na ta način bi dosegli učinek manjšega lockdowna (zapiranja družbe, op. a.). Zaprte bodo šole, veliko ljudi bo imelo dopust,« je povedala Logarjeva. Po njeni oceni bi s tem vplivali na obseg epidemije v novembru.

»Kakšnega bistvenega zaostrovanja s trenutnimi ukrepi ni možno doseči, še vedno smo mnenja, da je pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) učinkovit, kolikor ga ljudje upoštevajo in kolikor se izvaja nadzor,« je pojasnila Logarjeva. Opominja, da je ob uvedbi pogoja PCT število okužb s koronavirusom pričelo upadati, nato pa se je »dovzetnost za nadzor pogoja PCT« zmanjšala, hkrati ob drugih dejavnikih pa je število okužb zraslo. Vlada je na današnji dan pred letom dni sicer drugič razglasila epidemijo covida-19.

87 odstotkov tistih, ki se zdravijo v bolnišnici, je mlajših od 50

Razloge za porast okuženih s koronavirusom v oktobru Logarjeva pripisuje več razlogom, ne le slabemu nadzoru nad izpolnjevanjem pogoja PCT. Razloge išče v začetku študijskega leta, ko se v predavalnicah in študentskih domovih srečujejo posamezniki iz različnih okolij. »Hladnejše vreme nas prisili, da smo več časa v zaprtih prostorih,« je dodala.

Razloge za porast okužb išče tudi v po njeni oceni napačnem tolmačenju odločbe vrhovnega sodišča, »ki ni razsodilo, da maske niso potrebne, pač pa pravno ni osnove za izrekanje kazni«.

Na vprašanje, če bi se lahko število okužb povečalo tudi zaradi nedavnih protestov proti pogoju PCT, je Logarjeva odgovorila, da so eden od dejavnikov širjenja okužb lahko tudi večja združevanja, ne le ob sredah, ko se običajno zberejo protestniki.

Po besedah Logarjeve približno 87 odstotkov okuženih, ki se zdravi v bolnišnicah, spada v starostno skupino mlajših od 50 let. »Gre za skupino, ki sicer manj pogosto potrebuje bolnišnično zdravljenje,« je poudarila. V starostni skupini starejših od 50 let je precepljenost dobra, opominja Logarjeva in dodaja, da to pomeni, da je cepivo učinkovito, saj zbolevajo predvsem posamezniki iz starostnih skupin, ki so slabo precepljene.