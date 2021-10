Brežiški mestni simbol v prenovljeni podobi

Po skoraj petih letih je železobetonski most v Brežicah ponovno odprt za promet. Ta edinstven tehnični spomenik je imel ob zgraditvi leta 1906 pomembno povezovalno vlogo med deželama Kranjsko in Štajersko, danes pa povezuje bregova Save in Krke in marsikateremu domačinu krajša pot proti Krški vasi in Cerkljam.