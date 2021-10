Italijanska policija je včeraj uporabila vodni top in solzivec, da je razgnala protestnike in delavce, ki so blokirali dostop do tržaškega pristanišča zaradi uveljavitve covidnega potrdila za zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. V nekem trenutku so pristaniški delavci, oblečeni v rumene jopiče, stopili med preostale protestnike in policijo, vendar to ni preprečilo posredovanja, ki se je začelo že v jutranjih urah. »Napadli so nas. Brez besed sem. Tega nisem pričakoval,« je dejal tiskovni predstavnik pristaniških delavcev Stefano Puzzer, ki je povedal, da štirideset odstotkov pristaniških delavcev ni cepljenih. Protestniki so se potem razdelili na dve skupini, večja se je odpravila do glavnega mestnega trga Unita, kjer so po poročanju Il Piccola napadli ekipo televizijske postaje Telequattro.

Oglasila sta se predsednik desne populistične stranke Liga Matteo Salvini in voditeljica skrajno desne stranke Bratje Italije Giorgia Meloni. Salvini se je vprašal, zakaj je policija prejšnji teden dopustila napade skupinice neofašistov v Rimu, zdaj pa se z vodnimi topovi spravila nad delavce in mirne protestnike. Podobno je zapisala Melonijeva, ki je dodala še očitek vladi, da ne ukrepa proti migrantom in kriminalcem.

Tako Melonijeva kot Salvini sta na včeraj končanih lokalnih volitvah sicer podprla desnosredinskega tržaškega župana Roberta Dipiazzo, ki je dobil še četrti mandat. Ko so včeraj zaprli volišča, so rezultati kazali, da je v drugem krogu dobil 51,3 odstotka glasov, njegov levosredinski protikandidat Francesco Russo pa 48,7 odstotka. Udeležba je bila 42-odstotna.

Leva sredina pa je slavila v Rimu in Torinu, so pokazali prvi rezultati, kot že pred dvema tednoma v Milanu, Neaplju in Bologni. Tako v Rimu kot Torinu se vodenje mesta obeta kandidatoma Demokratske stranke. Prej sta mesti vodila župana iz Gibanja petih zvezd. agencije