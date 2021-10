Medicinske sestre so pri nas izvzete iz javnega komentiranja razmer v bolnišnicah in promoviranja cepljenja proti covidu-19. Zakaj? Bi javnost bolj prisluhnila sestram kot zdravnikom? »Zagotovo,« je prepričana Ažmanova, ki je svoje poglede delila tudi na nedavni razpravi v okviru slovenskega sociološkega srečanja. »Namesto da bi imele opaznejšo vlogo, smo dobile negativni pečat, da smo sestre najslabše precepljeni kader v zdravstvenem sistemu.«

To bi vam moral odgovoriti kdo drug. V preteklosti sem že večkrat cinično izjavila, da se odgovornim ni nikdar zdelo vredno vključiti niti pol medicinske sestre, kaj šele cele. Na nas so se spomnili le na začetku epidemije, ko je bil minister še Tomaž Gantar. Povabil nas je na sestanek v Cankarjev dom. Na seji so sprejeli sklep, da bo minister imenoval koordinatorje za področje obvladovanja okužb v socialnovarstvenih zavodih. Ministrstvo nam je za tri mesece odstopilo službena avtomobila z gorivom vred, za potrebe terenskega dela koordinatork.

Res je. Že davno. Danes sem v rednih stikih s profesorico Bojano Beović, predvsem zato, ker je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in imava skupno polje delovanja.

Delamo v Bismarckovem sistemu načrtovanja odločanja in izvajanja. Približno 80 odstotkov vseh aktivnosti v zdravstvu danes izvede zdravstvena nega, v procesu cepljenja je delež še višji. Medicinska sestra naroča cepiva, organizira vabljenje ljudi, organizira cepilno mesto, cepi in opravi vse administrativno delo. Kar stori zdravnik, je, da opravi kratek pogovor z osebo in izbere cepivo. Takšnim neenakim razmeram in odnosom se zoperstavljamo že 20, 30 let, hočemo biti aktivne članice zdravstvenega sistema. Vendar nam prepustijo zgolj izvedbeno vlogo, odgovorno vlogo si prilastijo zdravniki.

Ne vem. V javnosti nastopam v vlogi predsednice zbornice, ne morem se pojaviti pred vhodom bolnišnice. Saj posamezni primeri so bili. Dober premik je bil v Kočevju, kjer je cepljenje organiziral naš kolega Primož Velikonja, diplomirani zdravstvenik. Ampak danes je vrag že vzel šalo. Zdaj je vsem jasno, da komunikacija poteka napačno, dvom o cepljenju je postal prevelik, nihče več ne pomisli na to, v kakšni godlji smo se znašli. Sestre moramo zdaj razreševati problem, ker bolnice na primarnem nivoju ne pridejo več do zdravnika. Stojimo pred vhodom v zdravstveni dom, kjer nam grozijo, nas zmerjajo, stiskajo za vrat. Odgovarjamo po telefonu in elektronski pošti, izvajati moramo celo nekakšno triažo in odločati, kdo in kdaj bo prišel do zdravnika.

Morda. A namesto da bi nas vključili, nas ignorirajo. Nihče nas več ne vpraša, kaj bi po naši oceni bilo smotrno storiti. Že pred meseci smo denimo ugotovile, kako bolje nagovoriti tiste, ki dvomijo o cepljenju, tudi v naši skupnosti, kjer cepljenje večinoma odklanjajo osebe, stare med 25 in 37 let, ki načrtujejo družino in ki jih je strah neplodnosti.

Res je, a njihove strahove je vendarle treba individualno nagovoriti. Njim bi moral biti na voljo strokovnjak, kar smo tudi predlagale. Neuspešno. Zato smo skušale to problematiko razreševati samoiniciativno, s spletnimi seminarji.

To nezaupanje v cepiva ni od včeraj, isti problem se vleče že 20 let in se kaže tudi z izjemno nizko precepljenostjo proti gripi. Odkar živimo v samostojni Sloveniji, v zdravstveni negi nismo negovali te kulture, v nasprotju z zdravniki, kjer je že na fakulteti to vse zgledno urejeno. Zdravstvene fakultete vodijo dekani, ki niso iz stroke.

Dvom o cepljenju bi morali analizirati antropologi, sociologi, iskati bi morali odgovor, kje smo zamudili. Ker ta problem opažam tudi v družinskem krogu, kjer imamo magistrico sociologije in zdravstveno tehnico, ki dela na urgenci. Nista cepljeni. Cepljenje je doma postalo prepovedana tema. Kdor se hoče o njej pogovarjati, mora dati na mizo 10 evrov. Kot predsednica zbornice seveda jasno in glasno zagovarjam cepljenje. Zbornica tudi intenzivno dela za izobraževanje in ozaveščanje. A nazadnje smo prejeli odstopne izjave članov, z očitkom, da jih posiljujemo s cepljenjem. Ker je približno četrtina hospitaliziranih cepljenih, se ljudje počutijo še bolj potrjeni v svojih dvomih.

Povsem se strinjam z vami. Žal urednikom elektronskih medijev ne pade na pamet, da bi za osrednjo gostjo nedeljskega intervjuja izbrali medicinsko sestro. Njen nastop bi bil po mojem prepričanju odmeven in prepričljiv.

Se. Ker smo se vse prostovoljno odločile za naš poklic. Danes delamo na fronti. In imamo na voljo učinkovit bojni oklep. Zakaj si ga ne nadenemo? Moram pa tudi povedati, da sem pred meseci ministru za zdravje predlagala, da se obveznega cepljenja ne uvede. Izključno zato, ker bi prejeli še več odpovedi.

Kader je utrujen, demoraliziran. V prvem valu je zaradi »vojnih« razmer po nepotrebnem izgubil preveč energije. Število zaposlenih v bolniškem staležu se opazno povečuje.

Proračunski denar je bil nepravično porazdeljen. Seveda so sestre prejemale covidni dodatek, ki pa je bil zmeraj izračunan kot delež osnovne plače. Začetna osnova srednje medicinske sestre in zdravstvenega tehnika je nižja od minimalne plače. Prejeti dodatek je torej malenkost v primerjavi z dodatkom bistveno bolje plačanih zdravnikov, med katerimi so se nekateri hodili v službo samo štempljat, ker zaradi covida niso mogli delati. Sestre so danes razočarane nad menedžmentom bolnišnic. Ni dovolj, če se direktor sprehaja po bolnišnici. Ljudje ne nasedajo več floskulam o spoštovanju.

O tem problemu se med zaposlenimi v javnem zdravstvu sploh ne govori. Policija ima že desetletja dostopno 24-urno psihosocialno podporo. Smo v zdravstvu dosegli vsaj to? Nismo!

Zaradi vzgoje »bogov v belem«. Živijo v prepričanju, da so nedotakljivi in da se jim nič ne more zgoditi. To razmišljanje se je preneslo tudi na medicinske sestre. Naša dodatna smola je, da je skoraj tretjina oziroma okoli 7000 zaposlenih v zdravstveni negi starih med 50 in 65 let. Moja generacija. Vzgojene smo, da moramo čez vse in ne smemo tarnati, če smo kronično utrujene, imamo nemirne noge, nas boli glava. Naša kultura je na psu. Poglejte, v kakšnih razmerah dela naše ministrstvo. Ministrstvo za delo se je selilo že trikrat, ima direktoratov, kolikor hočeš, podhranjeno ministrstvo za zdravje pa je stisnjeno v stare prostore na Štefanovi. Sociologinje bi iz tega izluščile veliko zanimivega.