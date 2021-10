Policijski inšpektor Per Thomas Omholt je novinarjem ob tem danes še dejal, da je napadalec »v nekem trenutku zavrgel ali izgubil lok in puščice«. Dodal je, da je osumljeni napadalec minulo sredo na zasebnih naslovih in javnem prostoru na isti ulici v Kongsbergu ubil pet ljudi z ostrim predmetom. Povedal je še, da vse kaže, da je napadalec žrtve izbiral naključno ter da je glavna hipoteza, da je bolezen motiv za njegov napad. Med smrtnimi žrtvami so štiri ženske in moški, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je neposredno po napadu sporočila, da je bil domnevni napadalec Espen Andersen Brathen oborožen z lokom in puščicami ter še dvema kosoma orožja.

Po navedbah policije je bilo ob začetku napada s puščicami zadeto »dvomestno« število ljudi, vendar nihče ni bil ubit s tem orožjem. Brathen je doslej med zaslišanjem priznal pet umorov ter da je ranil še tri druge osebe. Trenutno je v priporu v zdravstveni ustanovi, kjer čaka na oceno svojega duševnega zdravja, na podlagi katere naj bi določili, ali lahko kazensko odgovarja za svoja dejanja.

37-letni danski državljan Brathen je v preteklosti javno sporočil, da se je spreobrnil v islam. V Kongsbergu s približno 25.000 prebivalci, ki leži okoli 80 kilometrov zahodno od prestolnice Oslo, je živel več let. Po navedbah tamkajšnjih pristojnih oblasti ima zgodovino bolezni, vendar podrobnosti, za katere bolezni gre, niso javno objavili.

Po poročanju norveških medijev so norveški obveščevalci že leta 2018 opozorili, da bi lahko Brathe izvedel napad manjšega obsega. Novičarski spletni portal Nettavisen je tudi objavil videoposnetek, ki naj bi ga Brathen leta 2017 objavil na družbenih omrežjih. V njemu se je izrekel za muslimana ter hkrati izdal »opozorilo«.