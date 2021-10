Poslanec in predsednik LMŠ Marjan Šarec je v izjavi medijem v DZ dejal, da takšna praksa te vlade ni nič novega, saj da vlada počne vse mimo ustaljenih praks, zakonov in ustavnosti. »To je le še ena stvar v nizu dejanj te vlade, ki pa je žal povzročila tudi tragično smrt,« je dejal. »To, kar se gredo na vladi, je nezaslišano. Preslišijo vsa opozorila stroke, opozicije in civilne javnosti,« je opozoril.

Po njegovem mnenju bi Poklukar moral sam odstopiti ali pa bo »kmalu zrel za interpelacijo«. Ob tem je pojasnil, da to še ne pomeni napovedi interpelacije. Kot je dejal, je jasno, da Poklukar ni ravnal ustrezno, ni poslušal strokovne skupine. »Če se dela tako, je minister bodisi lutka v rokah nekoga drugega ali pa je to storil zavestno. Kar koli je, je slabo,« je povedal.

V SD pozivajo Poklukarja, naj prevzame politično objektivno odgovornost in nemudoma odstopi, je dejal Dejan Židan. Ministru očitajo, da je predlagal škodljivo in nevarno odločitev, to je uporabo cepiva Janssen, za katerega se je po Židanovih besedah vedelo, da je manj učinkovito in so ga posamezne evropske države že umikale. V SD menijo, da je Poklukar storil hudo strokovno napako in zavedel državljanke in državljane, saj ni cepiva, ki bi takoj po prvem odmerku omogočilo odpornost. Ljudje, ki so po prejemu cepiva Janssen takoj prejeli potrdilo PCT, so bili po oceni Židana zavedeni, saj so se lahko kljub potrdilu okužili z novim koronavirusom ali pa širili okužbo naprej. »Danes se ve, da to ni bil predlog stroke, ampak ministra in njegove ekipe. Zato pričakujem, da bo minister odstopil.« Po njegovem mnenju bi morala vlada nemudoma sprejeti odškodninsko shemo za tiste, ki so utrpeli hude zaplete po prejemu cepiva proti covidu-19.

Po Židanovih besedah bi moral biti v demokratični državi ob tako hudi napaki minister takoj nekdanji minister - bodisi bi zaradi lastne odločitve ali odločitve nadrejenega. »Če se to ne zgodi, se bo v najkrajšem času opravila resna razprava znotraj opozicije, kaj bomo storili,« je napovedal.