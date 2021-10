»1. novembra ali nekaj dni kasneje prekinjamo delo naše uradne misije pri Natu, vključno z delom našega vojaškega predstavnika,« je danes novinarjem sporočil Lavrov. Dodal je, da Rusija tudi zapira Natov urad za zveze ter urad za informiranje v Moskvi.

Natov urad za zveze so v Moskvi vzpostavili leta 2002 in je imel sedež na belgijskem veleposlaništvu v Moskvi. Moskovski Natov urad za informiranje so ustanovili leto prej, njegov namen pa je bil izboljšati razumevanje med Natom in Rusijo.

Današnja odločitev Moskve je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass odgovor na nedavno odločitev Nata, da osmim članom ruske misije pri Natu odvzame akreditacije. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je takrat dejal, da odločitev ni povezana »s točno določenim dogodkom«, ostalih podrobnosti pa ni razkril.

Lavrov je danes navedel, da je odločitev Moskve posledica »nedavnih dejanj« zveze Nato. Dejal je še, da ni več »temeljev za nadaljevanje dela«. Po besedah ruskega zunanjega ministra se bo lahko Nato v nujnih primerih obrnil na ruskega veleposlanika v Belgiji, še poroča AFP.

Rusija ni članica zveze Nato. Pred dvema desetletjema so ustanovili svet Nato-Rusija, katerega namen je bil okrepiti sodelovanje med obema stranema na področju skupne varnosti.