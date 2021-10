V središču kampanje je videoposnetek, ki ga bodo predvajali na televizijah, družbenih omrežjih in velikih zaslonih na stadionih. Prvič bodo pred številnim občinstvom posnetek prikazali na torkovih tekmah lige prvakov.

Kot primere so izpostavili, kako s pomočjo nogometne žoge izklopiti luči in električne naprave, ki v tistem trenutku niso potrebne, zapreti hladilnik in drugo.

V posnetku nekdanji portugalski nogometni zvezdnik Luis Figo, italijanska vratarska legenda Gianluigi Buffon ter francoski nogometašici in sestri dvojčici Delphine in Estelle Cascarino pokažejo svoje sposobnosti z žogo, kar nakazuje naslov kampanje.

Po navedbah Evropske komisije stroški videoposnetka znašajo 700.000 evrov, piše dpa.