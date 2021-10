V evrskem območju, še posebej pa v Sloveniji, ob milejših ukrepih za omejevanje širjenja koronavirusa beležimo močno okrevanje gospodarske aktivnosti. Ob tem pa v ospredje vse pogosteje prihaja vprašanje krepitve rasti cen življenjskih potrebščin.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je na današnji razpravi z naslovom Inflacija v luči epidemije – kaj lahko pričakujemo? povedal, da je po njihovi oceni trenutno povečanje cen vendarle le začasne narave. »Prvi dejavnik višje inflacije je povezan z dvigom cen energentov, ki se vračajo na predkrizno raven. Drugi je povezan z ukrepi na področju davčne politike, denimo znižanja DDV v Nemčiji in ponovnega dviga. Tretji sklop pa zajema okrevanje po covidu, ki je neenakomerno tako z zdravstvenega kot ekonomskega vidika, zato prihaja do zastojev pri proizvodnji in v dobavni verigi,« je pojasnil Vasle.

V zadnjem času so na Banki Slovenije zaznali tudi pomanjkanje na trgu dela in pritiske na povišanje plač. »Če bi se ti pritiski še povečali, pa ne bi mogli več govoriti zgolj o začasnem značaju sedanje inflacije,« je opozoril.

Tina Žumer, viceguvernerka Banke Slovenije, je povedala, da je bila inflacija v Sloveniji v zadnjih 15 letih precej volatilna, in je segala od 6 do 7 odstotkov v letih med 2006 in 2008, pa vse do deflacije v lanskem letu. »V zadnjih dveh letih smo bili priča padcu cen energentov, zdaj pa njihova rast prispeva več kot 50 odstotkov inflacije. Omejitveni ukrepi med epidemijo so vplivali tudi na potrošniške vzorce, manj smo porabili za restavracije, potovanja, prevoz, a posledice se vidijo šele letos. S ponovnim odpiranjem gospodarstva je prišlo do močnega odboja potrošnje, porast je v drugem četrtletju znašala kar 19 odstotkov,« je pojasnila Žumerjeva.

»V Evropi je trenutno najbolj pereč problem podražitev zemeljskega plina, ki se prenaša tudi na elektriko in ostale energente. Višje cene so posledica več hkratnih dejavnikov - hude zime, ki se je zavlekla v pomlad, zaradi česar so skladišča plina poletje pričakala relativno prazna, ob tem pa se dobave zmanjšujejo, ker je Evropa začela tekmovati z azijskimi državami,« je povedal Marko Pahor iz ljubljanske Ekonomske fakultete, ki zavrača trditve, da gre za »rusko zaroto«.

»Zadnje projekcije kažejo, da se bo inflacija v prihodnjih mesecih umirila in se prihodnje leto spustila pod dva odstotka,« je pojasnila viceguvernerka. Vpliv epidemije na inflacijo, ki se kaže v pomanjkanju surovin in zaostajanju ponudbe za povpraševanjem je po oceni ECB kratkoročen in prehodne narave. »Kljub vsemu pa ostajajo tveganja, da se inflacija poviša nad pričakovanja. To bi se zgodilo v primeru, če bi bila neskladja dolgoročnejša, s čimer bi vplivala na prilagoditve v podjetjih, še posebej če bi se prelila v rast plač,« je opozorila.

Eden ključnih razlogov za sedanjo rast inflacije je pomanjkanja surovin in ostalih polproizvodov v industriji, kateremu sledi rast cen energentov in surovin. »Glede tega, kako bodo podjetja stroškovne pritiske prenesla v cene, je veliko negotovosti. To ni značilno le za Slovenijo, inflacija raste v vseh državah, ponekod bistveno bolj kot pri nas,« je opozorila Žumerjeva.

Božič: Evropa mora postati bolj samozadostna

Andrej Božič, podpredsednik Združenja Manager, meni, da je trenutno glede inflacije preveč špekulacij in da je treba »umiriti žogo«. »Večja podjetja imajo dolgoročne pogodbe, praktično celotna energetika je v državni lasti. V nekaj mesecih se zato ne bi smelo zgoditi nič posebnega.«

Kljub temu pa Božič meni, da so epidemija covida in trenutne »turbulence« še enkrat več pokazale, da so nujne strukturne spremembe, s povečanjem deleža industrije v Evropi in pristankom podjetij in potrošnikov na višje stroške. »Modele poslovanja bo treba spremeniti. V Evropi bomo morali postati bolj samozadostni. Globalizacija, kakršna je bila doslej, ne deluje več. Zavedati se moramo, da je Evropa velik trg, ki ga bo treba tudi zaščititi,« je dejal Božič in poudaril, da je to tudi priložnost za Slovenijo. »Smo industrijska država in imamo kadre, da izkoristimo industrijska jedra in dvignemo dodano vrednost.«

Božič priznava, da je v gospodarstvu veliko zaskrbljenosti tako zaradi višjih stroškov kot zaradi pomanjkanja usposobljene delovne sile, zlasti inženirjev. Zato je po njegovem nujna socialna kapica, ki pa mora biti nižja od vladnih predlogov, in znašati nekje med 3000 in 35000 evrov.

Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), je ocenila, da so trenutna gibanja na trgu dela ugodna. »S pomočjo vladnih ukrepov se so stvari stabilizirale, vendar pa se podjetja znova soočajo s pomanjkanjem usposobljene delovne sile. To je povezano z demografskimi gibanji, kar bo zahtevalo številne prilagoditve,« je dejala. Kot je pojasnila, se vsako leto število aktivne populacije, stare med 18 in 64 let, vsako leto zmanjša za 10.000. Pomanjkanje delovne sile lahko vpliva na rast plač, s tem pa tudi na inflacijo, pri čemer pa Bednašova vidi rešitev v višji produktivnosti.