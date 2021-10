Državni zbor bi moral v zakonu natančneje določiti, v kakšnih okoliščinah, na katerem območju in za kako dolgo obdobje lahko minister (ali ministrica, če mesto zaseda oseba ženskega spola) odredi izobraževanje na daljavo. Ustava namreč določa, da tako hudi posegi v človekove pravice, kot je ukinjanje izobraževanja v razredih in premik v digitalno okolje, ne smejo biti prepuščeni zgolj ministru in njegovim podzakonskim aktom – odlokom. Ustavni sodniki so državnemu zboru naložili, naj neskladje z ustavo odpravi v roku dveh mesecev, dotlej pa dosedanja ureditev ostaja v uporabi. Ocenili so, da bi popolna razveljavitev zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki je vseboval določbe o vzgoji in izobraževanju na daljavo, lahko povzročila hujše posledice od sedanje ureditve, zato so zakon začasno ohranili. Odločitev pa je bila tesna - sodišče jo je sprejelo s petimi glasovi proti štirim.

Ustavno sodišče je tako sprejelo še eno v nizu odločb, ki poskušajo reševati protiustavno oziroma protipravno stanje, v katerem se je z vlado Janeza Janše znašla Slovenija. Vlada ima namreč zaradi izjemno šibke podpore v državnem zboru težave pri sprejemanju ustreznih zakonov, ki bi bili skladni z ustavo, občasno pa nastane vtis, da je kršenje ustave in vladanje z odloki namesto na podlagi zakonov premišljeno početje. Janša se že leto in pol zateka v sprejemanje bodisi ohlapno pripravljenih zakonskih aktov, ob katerih se razmerja v koaliciji ne zapletajo, bodisi podzakonskih aktov, s katerimi vlada državni zbor namerno obide.

Zapreti šole ali trgovine s pohištvom?

Ustavni sodniki so nakazali, da je bila odločitev o izobraževanju na daljavo slabo pregledna in premalo premišljena. Zapisali so, da je to »le eden od številnih možnih ukrepov, s katerimi se lahko z omejevanjem množičnih stikov med ljudmi prepreči širjenje nalezljive bolezni COVID-19«. Razen prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih institucijah prihaja namreč v poštev tudi prepoved zbiranja ljudi na drugih javnih mestih, na primer v trgovinah, prireditvenih prostorih, prostorih, kjer se izvajajo določene storitve, in lokalih, so zapisali sodniki. Kot smo v minulem obdobju večkrat poročali tudi v Dnevniku, so pravni strokovnjaki ocenjevali, da je vlada učence osnovnih šol vzela za »talce«: ker ni mogla ali si ni drznila za daljši čas zapirati drugih dejavnosti, denimo v gospodarstvu, je zaprla šole - ker jih je pač lahko. »Uporaba posameznih izmed (naštetih možnih) ukrepov različno intenzivno posega v posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine,« so zapisali ustavni sodniki. »Z vidika tega, za kako intenziven poseg gre, pa je treba njihovo odreditev medsebojno uravnotežiti. To varovalko bi moral zakonodajalec vključiti v zakon. Iz zakona bi moralo biti razvidno, da sme minister za izobraževanje ukrep izobraževanja na daljavo odrediti le, če so sočasno uvedeni tudi drugi ukrepi, s katerimi se preprečujejo množični stiki med ljudmi in ki primerljivo ali pa celo manj intenzivno posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine kot izpodbijani ukrepi. Takšne omejitve pa zakonodajalec v izpodbijano zakonsko ureditev ni vključil, temveč je tudi odločanje v zvezi s tem v celoti prepustil ministru za izobraževanje,« je zapisano v odločbi. Povedano preprosteje: v zakonu bi moralo biti zapisano, da se izobraževanje iz razredov lahko preseli na daljavo, če je hkrati ustrezno omejeno tudi prodajanje pohištva in druženje v gostilnah. Ustavni sodniki so na več mestih v odločbi in v ločenih mnenjih poudarili, da je pravica do izobraževanja ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo je mogoče omejiti zgolj v izjemnih primerih. Omejevanje mora biti strogo uravnoteženo z drugimi ukrepi, biti mora strokovno utemeljeno ter časovno in krajevno zamejeno. Izobraževanje na daljavo v vseh šolah in za nedoločen čas zgolj z ministrskim odlokom ni skladno z ustavo, so ugotovili.